Al menos $100 millones para adultos mayores habrían terminado en manos de Nicolás Petro, según Fiscalía en nueva imputación de cargos

La primera audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, reveló un nuevo capítulo en el proceso penal que enfrenta desde 2023. Según la fiscal Lucy Laborde, delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el exdiputado del Atlántico habría participado en un esquema de corrupción que desvió recursos públicos destinados a programas sociales para adultos mayores en condición de discapacidad. La diligencia, realizada ante un juez de control de garantías, fue convocada para formalizar la adición de seis nuevos delitos en su contra. Este nuevo capítulo procesal tiene su origen en una orden del Juzgado 74 Penal Municipal de Bogotá, que durante las audiencias de 2023 por lavado de activos y enriquecimiento ilícito ordenó compulsar copias para investigar otras posibles conductas punibles, como tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y testaferrato. Entérese: Juzgado admite declaraciones de Day Vásquez en juicio a Nicolás Petro Según Laborde, las nuevas imputaciones no responden a retaliaciones ni motivaciones personales, pues habían sido “advertidas por la misma judicatura” y se adelantaron para evitar un “desgaste a la administración de justicia”.

Los delitos imputados por la Fiscalía

La Fiscalía imputó a Nicolás Petro seis delitos: dos por interés indebido en la celebración de contratos, dos por peculado por apropiación, dos por tráfico de influencias de particular, además de falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio. Los tres primeros tipos penales, que fueron los que se profundizaron en esta primera audiencia, se enmarcan en el llamado “Caso Fucoso”, que involucra contratos de la Gobernación del Atlántico con la Fundación Conciencia Social (Fucoso) para la atención de adultos mayores mediante centros de vida móviles.