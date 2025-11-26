EN VIVO | Avanza imputación de cargos contra Nicolás Petro por seis delitos: Fiscalía pedirá cárcel

Nicolás Petro Burgos regresará esta tarde —a las 2:00 p. m.— ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Barranquilla para la continuación de la audiencia de imputación por presunto desvío de recursos de la Gobernación del Atlántico.

La diligencia se había suspendido el 15 de noviembre, cuando la Fiscalía le atribuyó seis delitos: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, y falso testimonio. El objetivo de la sesión de hoy es que el hijo del Presidente diga si acepta o no los cargos.