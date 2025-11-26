x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

EN VIVO | Avanza imputación de cargos contra Nicolás Petro por seis delitos: Fiscalía pedirá cárcel

La audiencia contra Nicolás Petro se reanuda esta tarde por desvío de recursos, falsedades y maniobras contractuales que involucran al hijo del presidente.

  • El hijo del presidente Gustavo Petro responderá por delitos que habría cometido como diputado en la Asamblea del Atlántico. FOTO: COLPRENSA
    El hijo del presidente Gustavo Petro responderá por delitos que habría cometido como diputado en la Asamblea del Atlántico. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Nicolás Petro Burgos regresará esta tarde —a las 2:00 p. m.— ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Barranquilla para la continuación de la audiencia de imputación por presunto desvío de recursos de la Gobernación del Atlántico.

La diligencia se había suspendido el 15 de noviembre, cuando la Fiscalía le atribuyó seis delitos: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, y falso testimonio. El objetivo de la sesión de hoy es que el hijo del Presidente diga si acepta o no los cargos.

Noticia en desarrollo...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida