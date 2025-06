¿Nicolás Petro incumplió orden judicial? Pasó su cumpleaños en la misma casa donde estaba Verónica Alcocer

Desde hace meses, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito luego de que, presuntamente, su patrimonio incrementara sin justificación.

Lea también: Narcos, Fecode y fajos de billetes de Nicolás Petro: los escándalos que enredan la campaña del presidente

En enero se declaró inocente, en mayo aseguró que no negociaría con la Fiscalía y, en medio del proceso, el ente investigador ordenó que Petro Burgos enfrentara el juicio con medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Las condiciones eran: no salir del país, asistir a todas las audiencias, no participar en política y no hablar o interactuar con las personas que estaban implicadas en el caso.