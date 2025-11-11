Nicolás Petro: los 6 nuevos delitos que lo vinculan al “Caso Fucoso”

La Fiscalía imputó seis nuevos delitos a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por su presunta participación en el “Caso Fucoso”. Según la investigación, aprovechó su cargo como diputado del Atlántico para direccionar contratos públicos a una fundación vinculada a su expareja, desviando $111 millones destinados a adultos vulnerables. Los cargos incluyen peculado, tráfico de influencias y falsedad documental. La fiscal Lucy Laborde, criticada por el mandatario, lidera el caso, que podría llevar a Nicolás Petro a una condena de hasta 15 años.