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Atención: Nicolás Petro no irá a prisión tras decisión judicial en segunda instancia

Un juzgado de Barranquilla confirmó la decisión que negó medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos en el marco de un proceso por presunto direccionamiento de contratos.

  • Nicolás Petro es hijo del presidente Gustavo Petro. FOTO: Captura de video.
    Nicolás Petro es hijo del presidente Gustavo Petro. FOTO: Captura de video.
El Colombiano
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hace 16 minutos
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El Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Barranquilla, en segunda instancia, decidió confirmar el auto emitido el 19 de diciembre de 2019 por el Juzgado 14 Penal Municipal con función de control de garantías, mediante el cual se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos, según lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

La decisión se da en medio del proceso que lo vincula con presuntos hechos de direccionamiento de contratos en la Gobernación del Atlántico.

Noticia en desarrollo....

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