Atención: Nicolás Petro no irá a prisión tras decisión judicial en segunda instancia

El Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Barranquilla, en segunda instancia, decidió confirmar el auto emitido el 19 de diciembre de 2019 por el Juzgado 14 Penal Municipal con función de control de garantías, mediante el cual se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos, según lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

La decisión se da en medio del proceso que lo vincula con presuntos hechos de direccionamiento de contratos en la Gobernación del Atlántico.