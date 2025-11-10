x

En vivo | Nicolás Petro enfrentará nueva imputación por cinco delitos, ¿se ordenará su detención?

El caso avanza mientras sigue en curso el proceso principal por presunto lavado de activos.

  • Nicolás Petro, hijo del Presidente Gustavo Petro. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
hace 22 minutos
La Fiscalía General de la Nación imputará este lunes 10 de noviembre cinco presuntos nuevos delitos a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. La diligencia judicial, programada para las nueve de la mañana, se realizará ante un juez de control de garantías y corresponde a una segunda línea de investigación abierta por el ente acusador.

Los nuevos cargos son por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio. Estos hechos se relacionarían con presuntas irregularidades en la gestión y direccionamiento de contratos firmados con una fundación vinculada a la Gobernación del Atlántico durante el periodo en que Nicolás Petro se desempeñó como diputado de ese departamento.

La audiencia ocurre mientras avanza el proceso principal que enfrenta el exdiputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que le fueron imputados en 2023 tras revelarse supuestos movimientos de dinero no justificados. En esa causa, el juez de conocimiento ya avaló la legalidad de las declaraciones de su expareja, Day Vásquez, quien es una de las principales testigos del caso.

Noticia en desarrollo...

