Este viernes deciden si Nicolás Petro irá a prisión por corrupción en el Atlántico

Este jueves continuó la audiencia de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro Burgos por un proceso por presunta corrupción en contratación en el Atlántico, departamento del que fue diputado entre 2020 y 2023. La Fiscalía le imputó al político —hijo mayor del presidente Gustavo Petro— seis delitos y pide que le impongan medida de aseguramiento, es decir, que sea privado de la libertad en domicilio o en prisión.
La audiencia terminó después de la intervención de su abogado defensor, Alejandro Carranza. El juez de control de garantías suspendió la audiencia para evaluar su decisión y darla a conocer este viernes 19 de diciembre a las 2 de la tarde.