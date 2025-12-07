Nicolás Solanilla, el chef colombiano en ascenso según los Latin America’s 50 Best Restaurants

Por Juan Pablo Tettay de Fex
*Colaboración especial
Ana llegó de casualidad a la vida de Nicolás Solanilla. Fue un escape, un salvavidas. Apareció justo después de la pandemia, “uno de los periodos más difíciles que hemos vivido como humanidad y que, para mí, fue bastante retador”. Ana es el restaurante que Solanilla, cocinero colombiano radicado en Guatemala, abrió en la capital de ese país como respuesta a meses de reflexión durante las cuarentenas de 2020. “Siempre tuve la idea de abrir Ana, un restaurante en homenaje a mi abuela; tenía el logo listo en mi libreta de apuntes del celular, para después. Pero pensé que eso sería cuando ya hubiera viajado, cuando hubiera hecho muchas cosas. Quería que fuera en Bogotá. Pero hace cinco años me vi con una deuda enorme y con la incertidumbre de si iba a seguir vivo, de que me podía dar covid y me iría sin abrir el restaurante que tanto soñé. Por eso después de pandemia me dije: vivamos el momento y hagamos el proyecto de mi vida”, recuerda.
Hoy, Ana es su sitio seguro. Y, además, acaba de darle un reconocimiento importante: el American Express One To Watch Award 2025, otorgado en el marco de los Latin America’s 50 Best Restaurants. Un premio que lo pone en los ojos del continente y que anticipa su pronto ingreso al listado de los mejores 50 restaurantes de América Latina (actualmente ocupa el puesto 94 en la lista ampliada).