Nicole Kidman se divorcia de Keith Urban tras casi 20 años de matrimonio

Nicole Kidman y Keith Urban, casados desde 2006 y padres de dos hijas adolescentes, viven separados desde principios del verano, según confirmó TMZ. Fuentes cercanas indicaron que la actriz intentó salvar el matrimonio, mientras que el músico habría tomado la decisión de mudarse a una nueva residencia en Nashville.

La última vez que Kidman compartió una foto junto a Urban fue en junio, cuando celebró su aniversario con un mensaje en Instagram: “Feliz aniversario, bebé”.