Sandra Ortiz seguirá en prisión por el caso UNGRD: le negaron la libertad por tercera vez por el escándalo de corrupción

Así las cosas, la exfuncionaria continuará privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía, ubicada al norte de Bogotá, donde está recluida desde el 18 de diciembre de 2024 tras ser acusada de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en servidor público. El 21 de enero, el juzgado 79 con función de control de garantías de Bogotá negó, por segunda vez, la libertad por vencimiento de términos a Ortiz. Para la jueza, no existían las condiciones necesarias para decretar el vencimiento de términos a favor de la exconsejera involucrada en el entramado de corrupción. El 31 de diciembre, a pocas horas de que terminara el 2025, el mismo despacho judicial negó por primera vez la libertad a la exfuncionaria.

Sandra Ortiz fue la primera funcionaria del gobierno Petro en ser privada de la libertad por el caso de corrupción de Gestión del Riesgo. La Fiscalía la acusa de haber servido como intermediaria para entregar coimas por 4.000 millones de pesos a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, para que ayudaran a destrabar las reformas del Gobierno en el Congreso. “El 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez”, señaló la Fiscalía.