Perdieron los Brayan: negaron tutela contra Petro tras declaraciones estigmatizantes sobre su nombre

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá negó una acción de tutela presentada contra el presidente Gustavo Petro por presunta estigmatización hacia los hombres llamados Brayan, tras sus declaraciones en el Consejo de Ministros del 15 de septiembre de 2025. La decisión, calificada como “improcedente”, ha reavivado el debate sobre los límites del discurso presidencial y la protección de los derechos fundamentales.

La tutela fue presentada por Jhon Brayan Enciso Quintero, quien alegó que las palabras del mandatario lo afectaron en su honra, dignidad e igualdad. Según explicó, los comentarios del presidente contribuyeron a que su nombre se convirtiera en motivo de burla en redes sociales, afectando su vida personal, laboral y emocional. “Durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en meme y nos han negado el derecho a ser tomados en serio”, expresó Enciso, al insistir en que la estigmatización ha llegado al punto de causarle episodios de depresión y pensamientos de aislamiento.