El colombiano Nilson Sinisterra logró un bronce muy luchado en el Mundial Sub-23

El luchador vallecaucano Nilson Sinisterra consiguió una destacada actuación en el Campeonato Mundial Sub-23 de Lucha, que se disputa en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Estados Unidos, al conquistar la medalla de bronce en la modalidad grecorromana, categoría de 72 kilogramos.

El colombiano subió al podio después de protagonizar una importante remontada en el combate por el tercer lugar, en el que superó al georgiano Nika Broladze por un marcador de 8-5. De esta manera, Sinisterra aseguró un lugar entre los mejores del mundo en su categoría y sumó una nueva alegría para la lucha colombiana.

El vallecaucano comenzó su participación en los octavos de final frente al bielorruso Zakhar Yanevich. En un combate cerrado, marcado por la estrategia y la precisión técnica, el colombiano se impuso por 6-4 y avanzó a los cuartos de final.

En esa instancia, Sinisterra se midió con el neozelandés Bredi Slinkers, a quien derrotó por 5-0. La victoria le permitió instalarse entre los cuatro mejores luchadores de la categoría y quedar a un paso de disputar las medallas.

En las semifinales, el representante nacional enfrentó al armenio Gaspar Terteyan. En un duelo muy parejo, el colombiano cayó por 3-2, resultado que lo llevó a disputar el combate por la medalla de bronce.

Lejos de bajar los brazos, Sinisterra afrontó su siguiente compromiso con determinación y logró imponerse ante Broladze por 8-5.

Ese triunfo le permitió celebrar una medalla de bronce en una de las citas más importantes del calendario internacional para los luchadores menores de 23 años.

Kazajistán se quedó con el oro

La medalla de oro de la categoría grecorromana de los 72 kilogramos fue para el kazajo Yussuf Ashrapov, quien derrotó en la final al armenio Terteyan.

Además de Sinisterra, el turco Ibrahim Ozdemir se quedó con una de las dos medallas de bronce tras vencer por superioridad técnica, 10-0, al azerbaiyano Farid Khalilov.

Colombia llevó a 9 luchadores

La delegación colombiana participa en el Campeonato Mundial Sub-23 con nueve deportistas, distribuidos en las modalidades grecorromana y libre, tanto en las categorías masculinas como en las femeninas.

En la lucha grecorromana, además de Nilson Sinisterra, en los 72 kilogramos, el país cuenta con Alonso Parra, quien compite en los 77 kilogramos.

En la modalidad libre masculina están Jhon Deiby Ramírez, en los 57 kilogramos, y Roger Cruz, en los 65. Por su parte, la representación femenina está integrada por Natalia Perdomo (50 kg), Yusmy Chaparro (55 kg), Alexa Cuero (62 kg), Nicoll Parrado (65 kg) y Nicol Hurtado (72 kg).

El Campeonato Mundial Sub-23 de Lucha se desarrolla en Las Vegas desde el lunes 12 hasta el domingo 18 de octubre y reúne a más de 600 deportistas de diferentes países en las modalidades grecorromana, libre masculina y libre femenina.

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