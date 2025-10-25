Reportaron la desaparición de niña de 11 años en una vereda del municipio de San Roque

Una gran preocupación e incertidumbre se extiende por el Oriente antioqueño sobre la familia de uno de sus municipios tras la extraña desaparición de una menor de edad. Le puede interesar: A dos semanas de consulta del Área Metropolitana del Oriente, gobierno no ha girado plata a Registraduría; alcaldes y gobernador entutelaron Desde el pasado jueves 23 de octubre de 2025, no se tienen noticias de Salomé Moreno Sánchez, una niña de 11 años de edad que fue vista por última vez en la vereda Efe Gómez, zona rural del municipio de San Roque.

La urgencia del caso ha movilizado a todas las autoridades locales y regionales, por lo que también encendido las alarmas en la comunidad, debido a que comenzaron a preocuparse por la seguridad de sus niños. La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Antioquia, se encuentra al frente de las investigaciones y ha divulgado algunos detalles clave de la menor para su identificación.

Las calles del municipio de San Roque, en el Oriente antioqueño. FOTO: Cortesía Antioquia Crítica

Las características de Salomé y una solicitud de ayuda a la ciudadanía

Según la información oficial, Salomé Moreno Sánchez es de contextura delgada, posee cabello crespo y su piel es morena. Para las autoridades, la difusión de estas características físicas es vital para la colaboración ciudadana en la búsqueda. Asimismo, emitieron una solicitud urgente a todos los habitantes de San Roque y los municipios cercanos para que, en un ejercicio de solidaridad, aporten cualquier dato o información clave, que pueda conducir al paradero de la menor.