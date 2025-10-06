Tragedia en Bogotá: niña de cuatro años murió al caer desde un edificio

Una niña de cuatro años perdió la vida tras caer desde un piso alto de un edificio residencial en el occidente de Bogotá. El hecho ocurrió en un conjunto de la localidad de Engativá y mantiene en alerta a las autoridades, que buscan establecer las circunstancias del accidente y determinar si la menor estaba sola en el momento de la caída.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, la menor fue atendida por una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres y trasladada al Hospital de Engativá. Los médicos intentaron reanimarla, pero debido a la gravedad de las heridas, falleció poco después de su ingreso.

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y confirmar si existió algún tipo de negligencia o situación irregular dentro del apartamento donde vivía la menor.

En desarrollo.