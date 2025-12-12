¿Se cayó o lo mataron? Investigan extraña muerte de un niño de 9 meses en la Comuna 13, de Medellín

Con múltiples lesiones en todo su cuerpo, un niño de 9 meses de nacido fue llevado por su mamá un centro asistencial con el argumento de que se había caído mientras estaba bajo el cuidado de su papá. Sin embargo, los médicos, al valorarlo, encontraron más afectaciones que pusieron en tela de juicio esa versión.
Los hechos se registraron este martes en el barrio Juan XXIII, en la Comuna 13 (San Javier), de Medellín, cuando el pequeño tenía múltiples lesiones en todo su cuerpo. Su padre aseguró que todo ocurrió cuando estaba jugando con él y el menor se le cayó de la cama, sufriendo un golpe en la cabeza que lo había dejando inconsciente.