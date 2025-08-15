x

Niño de 8 años murió en una piscina de un hotel de Arboletes, Antioquia

Samuel Cogollo fuentes era carismático y apasionado por el boxeo. Estaba de paseo con su familia.

  • Autoridades investigan las causas de la muerte del niño Samuel ogollo. FOTO DE REFERENCIA DE UN NIÑO EN PISCINA
    Autoridades investigan las causas de la muerte del niño Samuel ogollo. FOTO DE REFERENCIA DE UN NIÑO EN PISCINA
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Una lamentable tragedia ha enlutado al municipio de Arboletes, en el Urabá antioqueño, y a la comunidad deportiva de la región, tras el fallecimiento de un niño de ocho años el pasado jueves 14 de agosto.

Entérese: Arboletes se alista para reabrir playa que se estaba comiendo la erosión

El menor, identificado como Samuel Cogollo Fuentes, perdió la vida por inmersión mientras disfrutaba de una jornada recreativa con su familia en la piscina de uno de los hoteles de la zona turística.

Samuel se encontraba de paseo con su familia cuando el accidente ocurrió en la piscina del hotel. Una vez sucedió, el menor fue trasladado de urgencia al hospital local, donde se declaró su muerte. Aunque se ha indicado que la causa probable fue pel ahogamiento, este es un reporte preliminar y las autoridades locales aún no han establecido las causas exactas del fallecimiento y el hecho sigue siendo materia de investigación.

La familia de Samuel había llegado a Arboletes desde la vecina población de Los Córdobas, en el departamento de Córdoba, donde residía en el barrio Arriba. El niño Samuel Cogollo Fuentes era reconocido por su gran pasión por el boxeo. Se destacó por su talento y determinación, habiendo participado en varios combates.

Quienes conocieron a Samuel lo recuerdan como un niño alegre, atento y lleno de energía, cuyo carisma y bondad dejaron huella. Su legado como luchador y ser humano permanecerá vivo en el corazón de quienes lo amaron. A sus padres, Olga y Pablo, se les ha extendido un mensaje de profunda solidaridad.

Siga leyendo: Tragedia en San Carlos, Antioquia: joven venezolano murió ahogado en el charco El Chispero

Ante esta tragedia, autoridades locales y organismos de socorro han hecho un llamado a reforzar las medidas de seguridad y supervisión en espacios acuáticos para prevenir futuros incidentes.

Utilidad para la vida