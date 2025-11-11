Niño Emberá cayó desde un segundo piso en una UPI en Bogotá: accidente evidenció condiciones críticas en La Rioja

Un grave incidente con un menor de edad ocurrido recientemente en el asentamiento indígena Emberá de La Rioja, en Bogotá, puso en máxima alerta a la comunidad y a las autoridades distritales de la capital del país. Le puede interesar: Registraduría rechaza recurso de reposición de Quintero y ratifica que no puede inscribirse por firmas a las presidenciales Un niño de 5 años sufrió una fuerte caída desde un segundo piso, activando de inmediato los protocolos de atención y exponiendo nuevamente las precarias condiciones de vida de esta población en la capital.

La reubicación de la comunidad Emberá asentada en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja es un tema que alarmó a las autoridades distritales de Bogotá. FOTO: Unidad para las Víctimas

La Secretaría Distrital de Integración Social emitió un comunicado oficial detallando los pasos a seguir tras el accidente. Según el reporte preliminar, la atención inicial al menor se vio momentáneamente dificultada por la “resistencia del padre del niño”. Sin embargo, los funcionarios del equipo de Ciudad Niñez de Integración Social, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), “lograron realizar el abordaje necesario para activar los protocolos de atención y la respectiva ruta de remisión”.

Hospitalización y riesgo estructural

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar de los hechos, el niño fue trasladado al Hospital Santa Clara, donde actualmente está bajo observación médica especializada para evaluar su salud. La Secretaría de Integración Social informó que realiza un “seguimiento permanente al caso”, que incluye brindar “acompañamiento psicosocial y familiar” a la familia del menor en articulación con el Icbf. El incidente sirvió como prueba de las deficientes situaciones habitacionales de la comunidad. Pero el Distrito fue enfático al reiterar que La Rioja “no cuenta con las condiciones adecuadas de habitabilidad, saneamiento ni seguridad para la comunidad indígena”.

El Distrito tiene 15 días para dar traslado a los indígenas emberá asentados en la UPI La Rioja. FOTO: Unidad para las Víctimas

A raíz del accidente, ocurrido el pasado domingo 9 de noviembre, la Administración Distrital ha formalizado una “oferta de alternativas dignas y seguras” para las familias Emberá. Estas alternativas buscan facilitar la “reubicación, el retorno a sus territorios de origen o la integración local” de las familias, “priorizando la protección y bienestar de niños, niñas, y adolescentes”.

Urgencia de traslado y responsabilidad compartida

La Alcaldía de Bogotá emitió una solicitud directa a la comunidad indígena para que “avance en el proceso de traslado hacia espacios adecuados y seguros”. Este requerimiento urgente busca evitar la repetición de incidentes “ocasionados por las fallas estructurales y la falta de condiciones mínimas en el asentamiento actual”. La Secretaría Distrital de Integración Social concluyó su pronunciamiento recordando que el cuidado de los niños “es una responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y la sociedad”.