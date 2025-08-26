Emiliano, el niño de Itagüí con parálisis cerebral cuya familia busca recursos para pagarle tratamiento con células madre

Emiliano tiene 7 años. Es alegre, sonriente, juguetón; prefiere los balones, las cosas que emiten sonidos y los juegos didácticos. Gatea por la casa, porque siempre está activa, le encanta el agua y tiene buen apetito. Emiliano no va a la escuela, pero cada tanto debe asistir a citas médicas y controles y terapias, una cotidianidad que vive desde que tenía poco más de un año y le diagnosticaron parálisis cerebral infantil tipo diplejía espástica.
Le puede interesar: “Nadé con delfines”: Mariana, la niña de Medellín con fibrosis quística, cumplió el sueño de ir al mar
Es un sobreviviente que ha superado las expectativas que desde que era un bebé pusieron los médicos. Laura Cruz, su mamá, quedó embarazada de gemelos, pero tuvo preeclampsia en la semana 23. A la 25, en la clínica no encontraron otra solución que adelantara el parto.El 25 de octubre de 2017 nació Emmanuel y Emiliano, prematuros, pesando 700 gramos. Pero ambos se contagiaron con una bacteria y Emmanuel falleció seis días después.