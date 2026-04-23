Menor de 13 años con hemofilia están sin medicamento y en UCI luchando por su vida

La crisis financiera del sistema de salud sigue afectando a pacientes en Colombia. Esta semana se conoció el caso de un menor de edad diagnosticado con hemofilia en Nariño, que está internado en una unidad de cuidados intensivos tras completar 15 días sin un medicamento necesario para su condición. Él y su familia piden atención.

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) denunció esta semana el caso de Samuel España, quien enfrenta dificultades para continuar su tratamiento debido a la falta de Factor VIII Jivi: un fármaco para mantener bajo control la enfermedad. Según el relato del adolescente, lleva más de dos semanas sin recibirlo, luego de que su EPS Asmet Salud, hoy intervenida por el Gobierno, se lo suspendiera. “Me quedé sin nada”, dijo.

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La ausencia del medicamento no solo pone en riesgo su salud, sino que también limita su vida cotidiana. El menor —quien se describe como activo y amante del fútbol y la reparación de bicicletas— ahora enfrenta peligros constantes debido a la falta de control de su condición.