Niño de 9 años murió intoxicado al tomarse una sustancia que encontró en un parque de Manrique, en Medellín

La curiosidad infantil y la irresponsabilidad de un adulto fue la tormenta perfecta que terminó provocándole la muerte a un niño de 9 años, quien se tomó unas pastillas que estaban dentro de una envoltura en un parque del barrio Santa Inés, en la comuna 3 (Manrique), de Medellín. Esto le provocó la muerte instantes después del consumo.
Los hechos se registraron este fin de semana en un parque ubicado en la carrera 31A con la calle 84, en este barrio del nororiente de Medellín, cuando varios menores estaban jugando en este parque, subiéndose a los deslizaderos y los columpios, como parte de su actividad infantil. Pero en medio del juego, uno de los niños encontró esta extraña envoltura y en su curiosidad, decidió tomárselas. Inicialmente no le pasó nada.