Niño de cinco años murió al ser arrollado por una ciudadana china en los límites de Medellín e Itagüí

El menor estaba cruzando la calle cuando fue atropellado por un campero cuando cruzaba la vía. Lo trasladaron a la Clínica Las Américas, donde falleció.

  El menor Jhonatan Zapata Rodríguez, de 5 años, murió arrollado por un campero en esta calle del barrio Colinas del Sur, de Medellín. FOTO: GOOGLE MAPS Y CORTESÍA
    El menor Jhonatan Zapata Rodríguez, de 5 años, murió arrollado por un campero en esta calle del barrio Colinas del Sur, de Medellín. FOTO: GOOGLE MAPS Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 45 minutos
Un niño de 5 años, que se encontraba en una estrecha calle del barrio Colinas del Sur, en el suroccidente de Medellín, murió arrollado por un carro particular que era conducido por una ciudadana de la República Popular de China. Al parecer, la conductora no pudo detener su marcha cuando el menor estaba cruzando la calle, provocándole lesiones que lo llevaron a la muerte en el centro asistencial.

El accidente de este menor ocurrió a las 5:20 de la tarde del pasado domingo en la carrera 52A con la calle 13A sur, en este barrio de la comuna 15 (Guayabal), en los límites entre Medellín e Itagüí.

De acuerdo con las versiones, la ciudadana extranjera conducía un campero por esta calle y en ese momento cruzaba el menor, golpeándolo con su parte delantera y ocasionándole graves lesiones.

Entérese: Una persona muere cada hora en las vías: Colombia vive su año más mortal en las carreteras

Las personas que se encontraban en la zona lo trasladaron en un vehículo particular rumbo a la Clínica Las Américas, en el barrio Belén La Mota, donde llegó sin signos vitales por cuenta del accidente.

La ciudadana extranjera, de 39 años, fue trasladada por los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín para la respectiva prueba de embriaguez, la cual resultó negativa.

Le puede interesar: Camión de trasteos se volcó mientras trepaba por una empinada vía de Bello

Con la muerte de este menor, ya son 87 los peatones muertos este año en las vías de Medellín, de acuerdo con el Observatorio de Movilidad del Distrito. El año pasado, a la misma fecha, se contabilizaban 113 casos.

Además, es la primera persona de entre cero y cinco años que muere en estos siniestros viales en la capital antioqueña. En total, este año van dos víctimas menores de 11 años en la capital antioqueña, de acuerdo con la autoridad de movilidad.

En la comuna 15 (Guayabal), este año han fallecido 12 personas en los siniestros viales, siete casos menos de los que se contabilizaban el año pasado en este sector de la ciudad.

