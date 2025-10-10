“Niños circuncidados tienen doble de casos de autismo”: nueva afirmación de secretario de Salud de EE.UU. fue ridiculizada por expertos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., promovieron el jueves otra teoría infundada sobre el autismo, esta vez vinculada a la circuncisión y al medicamento para el dolor suministrado tras el procedimiento. Le puede interesar: Robert Kennedy pone “en peligro” a ciudadanos: exjefes de agencia de salud en EE. UU. La afirmación fue ridiculizada por expertos, quienes señalaron que el estudio citado por los defensores de esta teoría está plagado de errores y que es otro ejemplo más de la inclinación de Kennedy por la “pseudociencia”.

“No tomes Tylenol si estás embarazada y cuando el bebé nazca, no le des Tylenol”, dijo Trump durante una reunión de gabinete. Kennedy añadió que “hay dos estudios que muestran que los niños circuncidados temprano tienen el doble de tasa de casos de autismo (...). Es muy probable porque se les da Tylenol”. “Nada de esto tiene sentido”, le dijo a la AFP la profesora y experta en autismo de la Universidad de Boston Helen Tager-Flusberg.

“Ninguno de los estudios ha demostrado que darle Tylenol a los bebés esté relacionado con un mayor riesgo de autismo”, añadió. A las mujeres embarazadas, las asociaciones médicas les recomiendan tomar con moderación analgésicos que incluyan acetaminofén, el ingrediente activo de Tylenol. Aunque algunos estudios han sugerido una posible asociación del autismo con el acetaminofén durante el embarazo, ningún vínculo causal ha sido probado.