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Qué son los nitazenos, la peligrosa droga que es hasta diez veces más potente que el fentanilo

Especialmente en Europa y Estados Unidos el uso de esta droga ha comenzado a preocupar a las autoridades. Uno de los problemas de los nitazenos es que aún no existe una manera de identificar que una persona está teniendo una sobredosis a causa de su consumo excesivo.

  • El primer nitazeno que se identificó fue el isotonitezano, visto en Europa, Canadá y Estados Unidos. FOTO: Agencia Sinc.
    El primer nitazeno que se identificó fue el isotonitezano, visto en Europa, Canadá y Estados Unidos. FOTO: Agencia Sinc.
hace 49 minutos
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En los últimos días, en Europa se han encendido las alarmas luego de que las autoridades detectaran al menos 20 compuestos de nitazenos diferentes en el mercado. En España, por ejemplo, la preocupación creció después de que una investigación detallara cómo fue la primera muerte debido a sobredosis de esa sustancia.

Esto ocurrió en el verano de 2024, según un informe de expertos del Hospital Universitario de Navarra, y hasta ahora no se había podido establecer la causa del fallecimiento, ya que en el lugar se encontraron otro tipo de sustancias.

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En términos simples, los nitazenos son un tipo de droga diferente al fentanilo o la morfina. Funcionan activando una especie de “interruptor” en el cerebro –llamado receptor μ-opioide–, que es el mismo que usan otros opioides para producir sus efectos.

Su potencia es excepcionalmente alta y sus efectos en el organismo pueden ser hasta mil veces más fuertes que la morfina, según señala un estudio publicado a finales de 2025 en Molecules.

Por ejemplo, el etonitazeno –perteneciente a esta familia de fármacos– es entre 100 y 1 000 veces más fuerte que la morfina y 10 a 20 veces más potente que el fentanilo.

Sin embargo, todas estas sustancias provocan efectos peligrosos muy parecidos. En una sobredosis, la persona puede dejar de respirar correctamente (lo que se conoce como depresión respiratoria), una de las principales causas de muerte por estas drogas.

Además, estudios indican que también pueden afectar al corazón, alterando su ritmo y aumentando el riesgo de problemas cardíacos graves.

Por otro lado, este tipo de drogas tiene un margen de uso muy estrecho: la diferencia entre una dosis que produce efecto y otra que puede causar un paro respiratorio es mínima.

Uno de los problemas para detectar una sobredosis es que no existen pruebas fiables para identificarlas. Además, muchas veces se consumen junto con otras sustancias, lo que dificulta aún más reconocer lo que está ocurriendo.

Por ahora, la naloxona sigue siendo el remedio más eficaz para la intoxicación por nitazenos, aunque la potencia de estas sustancias requiere dosis más altas o repetidas de estos antídotos.

Los casos de sobredosis reportados en el estudio realizado en España revelaron que se necesitan altas cantidades de este tratamiento y una hospitalización relativamente larga para tratar una sobredosis ocasionada por los opiáceos.

¿Por qué están en auge los nitazenos?

El origen de estas sustancias se debe a la creación de nuevos fármacos psicoactivos y su aparición debe entenderse en un contexto globalizado, según aclara a SINC el coordinador de Energy Control, un programa español que se dedica a prevenir los riesgos del consumo de sustancias, Claudio Vidal.

“Sabemos que la sobredispensación de analgésicos opioides y el intento desesperado de ponerle freno ha llevado a que muchas personas se pasen al mercado del fentanilo y nitazenos”, explica el experto.

En el caso concreto de estas drogas, su expansión se produjo cuando China limitó la producción de fentanilo. El país asiático era el principal productor del compuesto como de sus derivados, y tras controlar la producción, surgieron nuevas variantes de opiáceos que compensaron la oferta.

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Antes de 2019, los únicos que conocían los nitazenos eran los investigadores que trabajaban con opioides en sus laboratorios, por lo que su aparición en el mercado ilegal representa una tendencia preocupante.

Según se explica en el estudio de Molecules, el primer nitazeno que se identificó en este mercado fue el isotonitezano, visto en Europa, Canadá y Estados Unidos.

Ahora, existen hasta doce sustancias pertenecientes a esta familia y su proliferación es internacional, según investigaciones toxicológicas. Los factores que han contribuido a su expansión son la facilidad de síntesis, su precio y la evasión regulatoria.

Por ahora, 21 estados miembros de la Unión Europea han informado de la presencia de algún tipo de nitazeno, y tras 2023, el total del compuesto incautado se triplicó a 10 kilos en comparación con el año anterior.

Algo que preocupa a las autoridades sanitarias es el consumo involuntario, ya que frecuentemente se venden mezcladas con drogas como heroína, fentanilo, benzodiazepinas, metanfetamina, cocaína o medicamentos falsificados, y muchos usuarios no son conscientes de que están tomando nitazenos.

“Los nitazenos tienen el potencial de convertirse en las drogas opiáceas del futuro, de la misma forma que ocurrió con el fentanilo”, concluye el estudio de 2025.

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