“No es el Presidente el que llama a elecciones, es la Constitución”: Penagos

El presidente Gustavo Petro está obsesionado con la consulta popular, que tras su hundimiento en el Congreso quiere revivir preguntándole a los colombianos si desean que el Gobierno tenga la potestad regulatoria del precio de los medicamentos, cosa que ya está en la ley. Parece ignorar que el embeleco le saldría muy caro al Estado. El registrador nacional, Hernán Penagos, revela detalles del proceso. Confirma que el propio presidente le expresó su intención de impulsar la consulta y su disposición a asumir los costos, estimados en más de 750 mil millones de pesos.

La semana pasada usted era el protagonista de la actualidad nacional, parecía que le tocaría convocar la consulta popular del presidente Gustavo Petro, ¿cree que esa consulta se salvó?

“No sabría decir, por lo menos en lo que ya ocurrió en el Senado de la República. Ya hay una decisión. Por el lado de la Registraduría estábamos a la espera de lo que tuviéramos que hacer. La Registraduría siempre está preparada para realizar elecciones. Tenemos cerca de 30 elecciones atípicas para este año, entre esas, cuatro son gobernaciones: Vichada, Putumayo, Magdalena y San Andrés. Es impresionante, no tiene precedentes en el país una circunstancia de estas”.

¿Estaban listos para la consulta y tenían los 750 mil millones que costaba?

“No, no teníamos los 750 mil millones, estamos preparados desde la logística, teníamos claros los presupuestos, los registradores ya muy capacitados y el equipo de la Registraduría, pero los recursos aún no estaban. Los recursos son contingentes, porque la Registraduría tiene recursos en función de lo que ya tiene preparado, pero las cosas que van llegando nuevas, como por ejemplo esta consulta o las elecciones atípicas de las que hemos venido hablando, son una excepción, esos recursos no los tiene la Registraduría y habría que gestionar ante el Ministerio de Hacienda”.

Usted contó que se reunió con el presidente Gustavo Petro, y que él le dijo que pondría los recursos para la consulta, porque, en sus palabras, ya estaba más o menos embarcado en ella...

“El presidente me convocó y hablamos sobre esos temas, entre otros, por ejemplo, preguntó un poco sobre cómo serían los tiempos de la consulta, cuál sería el calendario electoral propuesto; le anuncié que la consulta no solamente se votaba en el país sino en todos los consulados donde hay puestos de votación, que detrás había una logística bien importante, y también le señalé la necesidad de que esos recursos tenían que gestionarse desde el Ministerio de Hacienda, porque la Registraduría no los tenía. Ese fue un diálogo en función de una posible consulta popular”.

¿Él le dijo que tenía la plata? ¿De dónde iba a sacar esos 750 mil millones para la consulta?

“No, no me dijo de dónde los iba a sacar, pero sí le planteé claramente que la Registraduría no tenía presupuesto para eso y que necesariamente tendrían que gestionarse con el Ministerio de Hacienda”.

Falta menos de un año para las elecciones parlamentarias, pero antes vienen las internas de los partidos en octubre, y luego las interpartidistas. ¿Sí habrá internas este año?

"Sí, esas elecciones ya están programadas para el 26 de octubre".

¿Se han inscrito varios partidos o tienen tiempo todavía?

“Hasta ahora ninguno, tienen hasta el 26 de julio para informar si van a llevar a cabo las consultas internas. Si lo hacen, el 26 de octubre habrá que convocar nuevamente a 41 millones de colombianos para que decidan sobre cualquier circunstancia que los partidos quieran”.

¿Otros 750 mil millones de pesos?

“Sí. La democracia cuesta, y cuesta mucho. En Colombia hay 31 partidos, si los 31 partidos o uno solo decide acudir al mecanismo de la consulta interna, hay que convocar a todos los colombianos, eso vale 750 mil millones. Son cifras descomunales, pero así es”.

Si solo un partido decide hacer una consulta interna, ¿igual habría que instalar mesas en todo el país?

“Sí, desde un partido hasta los 31. Si uno solo de ellos decide hacerlo, se despliega toda la logística”.

Sería mejor que lo resolvieran por encuesta. Hace un par de años el Partido Liberal convocó a esa consulta entre Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, pero al final la participación en las urnas fue muy baja...

“Ese es un muy buen ejemplo. Por esas épocas se llevó a cabo esa consulta, la participación de la ciudadanía fue muy baja y obviamente eso generó toda una movilización del país para una participación muy pequeña y unos recursos muy importantes. Este 26 de octubre, es un momento de una consulta interna semejante a esa que ocurrió y mire que en esa época sólo participó una organización política, el Partido Liberal. En conclusión, participe uno partido o los 31 partidos, ha que convocar a los 41 millones de colombianos”.

Indra, uno de los principales contratistas de la Registraduría, ha sido una empresa sobre la que el presidente de la República ha sembrado dudas. ¿Qué va a pasar con Indra? ¿Seguirá vinculada? ¿El presidente le habló de ella?

"No, no me la mencionó, pero aún no puedo decirle qué va a ocurrir con esa empresa o con cualquier otro proveedor que tiene la Registraduría, porque aún no ha iniciado el proceso de convocatoria pública para los servicios electorales. Una vez la Registraduría cuente con todos los recursos para las elecciones de Congreso y Presidencia deberá llevar a cabo una invitación pública donde pueden participar tanto firmas colombianas como extranjeras. Cuando se haga esa invitación quienes cumplan los requisitos y terminen designados serán los que presten el servicio".

¿A su Registraduría ya le ha tocado con Indra?

“No he trabajado con ellos. Esa empresa española en el pasado ha hecho parte del proceso electoral, lo que se conoce como consolidación y divulgación, y eso generalmente se contrata para el proceso grande de Presidencia”.

Si el Gobierno propone otra consulta, ya sea sobre la reforma laboral, la de salud u otro tema, ¿qué pasaría? ¿Cuánto tiempo se necesita? ¿Cuándo podría hacerse? ¿Está preparada la Registraduría para eso?

“Sería la misma situación. En el evento en que se proponga una nueva consulta popular en el país, tiene que surtir el rigor normativo que establece el artículo 104 constitucional y la ley 1757, es decir, tendría que ir al Senado, el Senado tendría 30 días para tomar una decisión, después adoptarse la decisión por el Senado y si es negativa pues no pasa nada y si es afirmativa, tres meses después se llevaría a cabo la consulta. Tiene que cumplir un plazo que más o menos calculamos es de cuatro meses, un mes en el Senado, que es el tiempo que tienen para debatir y decidir, y tres meses para convocar”.

Tres meses o más...

“No es posible llamar o aprobar una consulta convocada por el presidente de la República para votarla después de los tres meses. La ley dice claramente que una vez aprobada por el Senado de la República, el presidente tiene hasta tres meses máximo para convocarla, luego no se puede hacer una consulta”.

¿Puede coincidir con otra elección?

“Con ninguna. Las consultas populares de origen gubernamental no pueden coincidir con ningún otro acto electoral”.

Sobre el orden público: ¿en qué medida podría afectar las elecciones que vienen, como las de Congreso en marzo y Presidencia en mayo? ¿Ha considerado la posibilidad de una suspensión en algunas zonas?

“Claro, pienso mucho en el tema de orden público. De hecho, también se lo relaté y se lo puse de presente al Presidente en la reunión. Porque en Colombia hemos conocido que, no solamente porque lo diga yo, sino que lo ha dicho la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, tenemos lugares del territorio nacional donde hay circunstancias importantes de orden público. Cauca, Catatumbo, Putumayo, Chocó, en fin hay lugares del país donde el orden público se ha deteriorado. En esos lugares hay que trabajar con suficiente tiempo para asegurar que no solamente que existan puestos y mesas de votación, sino que la gente pueda votar y pueda hacerlo libremente”.

¿En qué términos se lo planteó usted al presidente?

"En términos de que se van a hacer elecciones en todo el territorio nacional, porque aceptar que no se hagan elecciones en algún lugar del territorio nacional es prácticamente como entender que Colombia es un estado fallido, no es democráticamente razonable, al contrario, lo que he planteado es que se tienen que hacer elecciones en todo el país y que hay lugares muy importantes que debemos asegurar para que estén los puestos y la gente pueda votar".

¿El presidente le dijo que iba a haber elecciones en mayo o no?

“¿De qué tipo?”.

Presidenciales....

“Eso no lo decide el presidente. Lo decide la Constitución, que es la que dice que hay elecciones, y tenga la absoluta seguridad de que habrá elecciones y se va a elegir a un nuevo Congreso y a un nuevo presidente en este país”.

Cambiemos de tema... Hablemos del registro civil, parece que en el país hay una cantidad de gente que no lo tiene. ¿Cuál es la situación?

“Colombia es un país donde hay un subregistro muy alto de identificación. Es decir, hay muchas personas que no tienen ni registro civil y mucho menos documento de identidad o cédula de ciudadanía. Cerca de un millón de personas están en esa condición”.

Podemos estar hablando de un millón de personas que ni siquiera reciben atención del Estado por no estar identificadas.

“De acuerdo, esas personas no aparecen en el censo electoral, o sea, no ejercen derechos políticos, no aparecen en el censo poblacional, ni el DANE aparecen y obviamente ni siquiera aparecen como ciudadanos o ciudadanas de este país. Esas personas no tienen derecho alguno, no tienen derecho a la educación, a la salud, a nada y son personas que en ocasiones son jóvenes, adolescentes, niños y en muchos casos personas mayores”.

¿Dónde las han ido a buscar?

“En muchos lados. Hemos encontrado en La Guajira, una cantidad importante, en Vichada, La Sierra Nevada, por el río Amazonas, justo allí dimos con una tribu en la que ninguno estaba identificado”.¿Qué dicen cuando los ven llegar? “Extrañamente, mire usted cómo son las cosas, todas esas personas tenían claridad de la importancia de tener un registro, una identificación para algo. Saben que con eso pueden tener acceso a la salud, a los servicios del Estado, que con eso pueden tener los subsidios, que la identificación les da derechos”.

¿Usted decía un día que la nacionalidad colombiana se estaba cotizando entre los venezolanos, muchos la pidieron o ya eso se acabó?

“Ha mermado mucho, pero sí está ocurriendo algo en lo que estamos trabajando mucho: la gran mayoría de países de Centroamérica, salvo México, los nacionales de esos países, no tienen visa para ir a la Unión Europea. En Colombia no tenemos ya esa obligación. Pues están viniendo a Colombia a suplantar los documentos de otros colombianos para obtener un documento de aquí. Entonces, claro, se cotiza porque quieren obtener el pasaporte colombiano para ir a Europa”.

Cerremos con el tema de las elecciones juveniles, de qué se trata...