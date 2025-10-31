“No me pienso desprender del petrismo”: Roy Barreras

Entre los sinónimos de la palabra político está Roy Barreras. El curtido exsenador, tan hábil en el arte de ganar elecciones, ahora sueña con ser presidente y dice saber cómo hacerlo. No por nada ayudó a ganar a Gustavo Petro, le armó mayorías en el primer año en el Senado y luego aterrizó como embajador de Colombia en Reino Unido.
Ahora vuelve con su propio movimiento, “La Fuerza”, pero con un pasado que no le perdonan: pasó por el uribismo, el santismo y ahora el petrismo. Aunque por estrategia —lo asesora el argentino Ángel Beccassino— está intentando desmarcarse de cualquier “ismo” y le molesta que le digan “petrista arrepentido”.