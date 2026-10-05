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No solo Corcho y Muhamad: congresistas hablan de “grietas” del Pacto Histórico

Dos representantes defienden la unidad de la bancada, pero admiten fallas de coordinación. Mientras tanto, voces como las de Carolina Corcho y Susana Muhamad piden más claridad dentro del movimiento.

  • Congresistas niegan divisiones internas, aunque líderes del Pacto hayan expresado en redes inconformidades con reorganización del partido. FOTOS Colprensa
    Congresistas niegan divisiones internas, aunque líderes del Pacto hayan expresado en redes inconformidades con reorganización del partido. FOTOS Colprensa
Paula Rodríguez Mora
Paula Rodríguez Mora
hace 1 hora
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En el Pacto Histórico esta frase se repite como un mantra: hay diferencias, pero no hay divisiones. Sin embargo, entre mensajes en redes que dicen otra cosa, como los de las exministras Carolina Corcho y Susana Muhamad, la tesis de la unidad se ha puesto a prueba en los más de dos meses desde que se instaló el Congreso.

En contexto: ¿División en el Pacto Histórico? Exministra Muhamad cuestiona a Petro por dirección del partido

Para la representante por Antioquia Luz Verónica Estrada, en la bancada hay diferencias de opinión, algo que considera normal, aunque para ella “se ha querido instalar la idea de que el Pacto Histórico está desarticulado”, dijo a EL COLOMBIANO.

Sin embargo, reconoce que sí hay errores: habla, por ejemplo, de las réplicas a las alocuciones presidenciales, dos que ya ha hecho la oposición de tres que tiene derecho al año.

La última fue criticada, pues el expresidente Petro la hizo desde la sala de espera de un aeropuerto y con información sin respaldo. Dice que le gustaría que la oposición fuera más “constructiva, queremos mejorar”, afirmó.

Su colega Miguel Ángel Grisales, representante por el Quindío, es más explícito en la distinción. Lo que ocurre en el movimiento, dice, son “disensos”, y no necesariamente divisiones. Explica que con una bancada de casi 70 personas es muy difícil poner a todos de acuerdo.

Le puede interesar: Cepeda está ‘en la mala’: así pierde poder en crisis del Pacto Histórico

Pero, al igual que Estrada, Grisales admite fallas. Por ejemplo, sobre la votación en la Comisión de Acusaciones, en la que el Pacto votó para que esa instancia asumiera la investigación contra Álvaro Uribe por las masacres en Antioquia, concede que pudo haber sido “desafortunada”.

También defiende otro episodio que hizo ruido: el desorden en la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, que ni siquiera se terminó llevando a cabo en la Cámara. Sobre el tema, Grisales dice: “no fue un acto de desorden improvisado, sino que fue discutida y planificada como bancada”.

Por ese hecho, la Comisión de Ética de la Cámara le abrió una investigación disciplinaria al representante paisa Hernán Muriel por asistir a plenaria en bermudas.

En todo caso, ambos niegan problemas en la democracia interna del partido, como sí han expuesto públicamente otros de sus miembros. Estrada, por ejemplo, dice que “siempre puede expresar opiniones”.

Un problema de liderazgos

Las versiones públicas contrastan con lo que dicen en privado otros del Pacto. Algunos, bajo reserva, sostienen que sí hay un problema de representatividad y, sobre todo, una “pelea” de liderazgos.

Por ejemplo, un militante señaló que algunos sectores dentro de la colectividad de oposición perciben tensiones entre el bloque cercano a la senadora Carolina Corcho y el liderado por Iván Cepeda.

También existiría una disputa por el papel que ocupa el exdirector de la ANT, Felipe Harman, a quien algunos señalan de enviar mensajes erróneos de lo que “manda a decir” el expresidente Petro.

“El Pacto Histórico tiene unos liderazgos, pero no son tan relevantes porque todos defienden unas agendas muy concretas y unos territorios, unas regiones muy concretas, pero ninguno se proyecta como un gran líder nacional que reemplace a Petro”, dijo a este medio el analista político Alejandro Chala.

No son pocos los mensajes que se han hecho públicos. La exministra Susana Muhamad cuestionó en X la falta de claridad en las reglas de juego propuestas expresidente Gustavo Petro.

Muhamad pidió “garantías igualitarias” para que no sean “unos pocos con información” quienes dominen un proceso que, dijo, debe ser “ampliamente convocante”.

“Es hora de dejar los anuncios a cuentagotas. ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuándo será la elección? ¿Cuándo se espera que sea la Asamblea?”, dijo la exministra, quien también fue crítica de figuras como Armando Bendetti en la recta final del gobierno pasado.

Antes, la exministra Carolina Corcho había puesto el tema sobre la mesa. “El proceso interno del Pacto aún no es plenamente democrático. Nos enfrentamos a diario a decisiones cerradas”, escribió.

En medio de ese ambiente circuló una fotografía de un grupo de dirigentes que alimentó comentarios. En ese grupo figuran las exsenadoras Gloria Flórez y María José Pizarro, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras Juan Felipe Harman y el representante Heráclito Landinez, entre otros.

Aunque aparece el gerente de campaña del senador Iván Cepeda, Antonio Peñaloza, la ausencia de Cepeda fue leída por algunos, según conoció este medio, como una señal de que estaría quedando por fuera de esa instancia.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué han dicho Carolina Corcho y Susana Muhamad sobre el Pacto Histórico?
Carolina Corcho ha cuestionado que las decisiones dentro del Pacto Histórico no sean plenamente democráticas, mientras Susana Muhamad ha pedido claridad sobre el cronograma y las garantías para el proceso que llevará a la conformación de la nueva estructura del movimiento.
¿Cuál es la molestia de algunos sobre el proceso de organización interna del Pacto Histórico?
El Pacto Histórico avanza hacia un Congreso Fundacional en el que se definirá su estructura democrática. El proceso ha generado cuestionamientos entre algunos de sus dirigentes, que piden mayor claridad sobre el cronograma, las reglas y las garantías de participación.
¿Qué dicen otros congresistas del Pacto Histórico sobre las diferencias internas?
Congresistas como Luz Verónica Estrada y Miguel Ángel Grisales reconocen que existen diferencias y aspectos por mejorar, pero sostienen que estas hacen parte de los disensos propios de una bancada amplia y que no significan necesariamente una ruptura.
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