“Yo no subí delincuentes a la tarima sino personas en rehabilitación”: insólita justificación de Petro sobre cabecillas de bandas en La Alpujarra

El presidente Gustavo Petro hizo referencia en su último Consejo de Ministros a la concentración realizada el pasado sábado, 21 de junio, en La Alpujarra donde compartió en primera fila con cabecillas de las organizaciones criminales del Valle de Aburrá.

El mandatario defendió lo realizado en la capital antioqueña y afirmó que “en Medellín se subieron (a la tarima) gente que estaba presa a mostrar en público cómo hacer un pacto de paz en los barrios” y minimizó el hecho que estuvieran condenados en la cárcel de Itagüí.

Para Petro, estos cabecillas no son delincuentes sino personas en rehabilitación. “Como aquí ven la justicia como venganza, entonces no ven la gente que está en las cárceles como gente en rehabilitación. Ah, que desde las cárceles manejan violencia, cierto. Pero yo les dije ‘hay que meterlos en las fragatas, quien reincida y maneje muerte desde la cárcel se va para las fragatas o a la cárcel de seguridad más alta que tengamos. No van a usar la cárcel como capital de la delincuencia, pero la gran mayoría de los presos son personas en rehabilitación”, afirmó durante su reunión televisada con su gabinete.

El jefe de Estado aseguró que quiere extender la “política de paz urbana” y ahora, el mismo programa de negociación implementado en Medellín lo quiere llevar a la ciudad de Barranquilla.