No triunfó el referendo de Ecuador: ciudadanos rechazaron regreso de bases militares de EE. UU. y nueva Constitución

Con más de un 86% de los votos contabilizados, Ecuador conoció durante la noche de este domingo los primeros resultados del referendo con el que se buscaba dar un remezón a varios aspectos de la política de ese país.
Hacia las 9:00 de la noche, los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) daban cuenta de un rechazo predominante a las cuatro preguntas sometidas a consideración popular este 16 de noviembre.