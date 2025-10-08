Nobel de Química para científicos que desarrollaron las estructuras metalorgánicas, ¿qué son y para qué sirven?

El japonés Susumu Kitagawa, el jordano-estadounidense Omar M. Yaghi y Richard Robson, nacido en Reino Unido, ganaron este miércoles el premio Nobel de Química por el desarrollo de las llamadas estructuras metalorgánicas, que tienen numerosas aplicaciones prácticas. “Estas construcciones, denominadas estructuras metalorgánicas, pueden utilizarse para recuperar agua del aire en el desierto, capturar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas”, detalló el jurado en un comunicado.

Los nombres de Yaghi, de 60 años, y Kitagawa, de 74, estaban desde hace años en las quinielas para el galardón de Química, el tercero de la semana de los Nobel.

“Los marcos metalorgánicos tienen un enorme potencial, ya que brindan oportunidades antes impensables para crear materiales hechos a medida con nuevas funciones”, afirmó Heiner Linke, presidente del comité Nobel de Química. Los innovadores descubrimientos del trío se realizaron a finales de la década de los ochenta y principios de los 2000.

¿Para qué sirven las estructuras metalorgánicas?

Con estos hallazgos, “podemos imaginar la creación de materiales capaces de separar el dióxido de carbono del aire o de los tubos de escape industriales, o que podrían utilizarse para separar las moléculas tóxicas de las aguas residuales”, explicó Hans Ellegren, secretario general de la Academia de Ciencias que otorga el Nobel. El comité del Premio Nobel dio ejemplos de aplicación concretos: El grupo de investigación de Yaghi, por ejemplo, “extrajo agua del aire desértico de Arizona”, señaló. “Durante la noche, los marcos organometálicos [MOF, por sus siglas en inglés] capturaron el vapor de agua del aire. Cuando llegó el amanecer y el sol calentó el material, pudieron recoger el agua”, agregó. El trabajo del trío dio lugar a decenas de miles de nuevas redes moleculares diferentes creadas por otros científicos. Estas redes podrían, por ejemplo, permitir separar los contaminantes eternos PFAS del agua, según Olof Ramström, profesor de química orgánica y miembro de la Real Academia de Ciencias.

Descubrimientos por separado