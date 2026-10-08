¿Qué tan fácil es ganarse el Nobel de Literatura escribiendo poemas? Esto dice la historia

Uno de los lugares comunes más citados en la industria del libro tiene que ver con el escaso atractivo de la poesía para los grandes públicos y su enorme magnetismo para los lectores frecuentes. Esta idea viene a la cabeza luego de que los miembros de la Academia Sueca decidieran entregarle el Nobel de Literatura a Anne Carson, una canadiense cuya obra literaria incluye libros de poemas y de ensayos.

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En estricto sentido, en la lista de los ganadores del Nobel de Literatura son pocos los que se han consagrado exclusivamente a la escritura de versos. De hecho, la tendencia es la contraria. La mayoría de los poetas escriben otros géneros literarios. Pensemos en los casos de Octavio Paz, cuya obra ensayística es incluso más conocida que sus poemas, y de T.S Eliot, uno de los poetas más importantes de la lengua inglesa del siglo XX, con una amplia obra de crítica y ensayo.

Quizá el caso más extraño de todos sea el de Bob Dylan, que ganó el Nobel por su aporte a la tradición de la canción, casi que hermana gemela de la tradición poética. Sin embargo, muchos no consideran a Dylan un poeta, mientras que otros muchos sí lo incluyen en esa categoría.