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¿Qué tan fácil es ganarse el Nobel de Literatura escribiendo poemas? Esto dice la historia

Anne Carson ganó el Nobel de Literatura por una obra conformada por poemarios y ensayos.

  • El Premio Nobel de Literatura es uno de los galardones culturales más famosos en el mundo. Foto: Afp.
    El Premio Nobel de Literatura es uno de los galardones culturales más famosos en el mundo. Foto: Afp.
El Colombiano
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hace 23 minutos
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Uno de los lugares comunes más citados en la industria del libro tiene que ver con el escaso atractivo de la poesía para los grandes públicos y su enorme magnetismo para los lectores frecuentes. Esta idea viene a la cabeza luego de que los miembros de la Academia Sueca decidieran entregarle el Nobel de Literatura a Anne Carson, una canadiense cuya obra literaria incluye libros de poemas y de ensayos.

Siga leyendo: Premio Nobel de Literatura 2026 para la poeta canadiense Anne Carson

En estricto sentido, en la lista de los ganadores del Nobel de Literatura son pocos los que se han consagrado exclusivamente a la escritura de versos. De hecho, la tendencia es la contraria. La mayoría de los poetas escriben otros géneros literarios. Pensemos en los casos de Octavio Paz, cuya obra ensayística es incluso más conocida que sus poemas, y de T.S Eliot, uno de los poetas más importantes de la lengua inglesa del siglo XX, con una amplia obra de crítica y ensayo.

Quizá el caso más extraño de todos sea el de Bob Dylan, que ganó el Nobel por su aporte a la tradición de la canción, casi que hermana gemela de la tradición poética. Sin embargo, muchos no consideran a Dylan un poeta, mientras que otros muchos sí lo incluyen en esa categoría.

Hagamos un poco de historia. Sully Prudhomme fue el primer laureado con el Nobel, reconocido por sus libros de poemas. En esa línea también está Frédéric Mistral, autor de versos en lengua provenzal (un dialecto europeo). En la categoría de poetas exclusivos están Gabriela Mistral, Saint-John Perse, Odysseus Elytis, Tomas Tranströmer y Louise Glück. ¿Echan de menos los nombres de Rabindranath Tagore, Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda? Los tres escribieron varios libros de prosa, aunque sus prestigios descansan en los versos.

Lea aquí: Mateo Santero, la poesía en las bananeras de Urabá

Más allá de las cuentas quisquillosas, lo cierto es que los prosistas han recibido una cantidad mayor de veces el Nobel de Literatura, pero los poetas son los que más ardientes admiraciones despiertan. Pensemos en las obras de W. B. Yeats, de Derek Walcott, Czesław Miłosz, Joseph Brodsky y Wisława Szymborska para confirmar eso.

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