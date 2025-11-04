Medellín tendrá su segunda Noche de Librerías: ¿cuándo será?

Después de cuatro meses, nueve librerías y centros culturales de la ciudad se unirán para celebrar la literatura, la música y la cultura en la segunda edición de la Noche de Librerías. Como ocurrió a finales de julio, el propósito de este espacio es que sus asistentes puedan disfrutar de actividades alrededor de los libros de una manera diferente.

Lea: El escritor mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

Ítaca Librería Bar, Te Creo Librería, Librería de La Pascasia, Casa Libre, Antimateria Libros y café, Palinuro, Las Letras del Jaguar y Librería Grámmata son los lugares que abrirán sus puertas y sus libros hasta la medianoche el próximo sábado 15 de noviembre.

En cada una de estas librerías, ubicadas en el Centro y en Laureles, habrá una variada programación cultural gratuita. En su primera y última edición, los visitantes disfrutaron de conversatorios, stand up comedy, jams de ilustración y lecturas en voz alta.

Uno de los espacios que tuvo mayor acogida durante la velada literaria fue el Tour de Librerías, el cual pasa por cada una de las nueve participantes y se extiende también hasta después de las 12:00 de la noche. El recorrido inicia en las librerías Grámmata y Palinuro, y termina en el centro, exactamente en la Librería de La Pascasia.