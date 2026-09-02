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Un viaje por el Jazz con la Big Band Medellín

El viernes se celebra la Noche de jazz, blues y soul, un concierto que recorre algunos de los grandes clásicos de la música afroamericana.

  • De izquierda a derecha Sandy Lomax y Jillian Harrison-Jones. La presentación, organizada por el Colombo Americano de Medellín y el Teatro El Tesoro, dará inicio a la programación artística del segundo semestre del Teatro. Foto cortesía.
    De izquierda a derecha Sandy Lomax y Jillian Harrison-Jones. La presentación, organizada por el Colombo Americano de Medellín y el Teatro El Tesoro, dará inicio a la programación artística del segundo semestre del Teatro. Foto cortesía.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 2 minutos
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Este viernes 4 de septiembre será la Noche de jazz, blues y soul, un evento para celebrar la música como espacio de encuentro entre culturas y generaciones.

El concierto, que tendrá lugar en el Teatro El Tesoro a las 7:00 p. m., estará a cargo de la Big Band Medellín, bajo la dirección del maestro Jaime Uribe, y contará con dos invitadas especiales, las vocalistas estadounidenses Jillian Harrison-Jones y Sandy Lomax.

Serán más de 25 artistas en escena y un repertorio que recorre una parte importante de la historia del jazz, incluyendo Summertime –concebida como aria para la ópera Porgy & Bess, de 1935, pero reinterpretada y popularizada en las voces de Billie Holiday, Ella Fitzgerald y Janis Joplin–, Fever, Misty, How High the Moon, On Green Dolphin Street, At Last, My Funny Valentine, Sophisticated Lady y Route 66.

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Será una celebración y un homenaje a esa música inclasificable que es el jazz.

“Cuando uno habla de jazz, uno abarca todos los géneros, porque el jazz no es un género, es una manera de tocar, es una belleza, es un poquito de improvisación, armonías modernas y un sentimiento específico al tocar”, dice Jaime Uribe, director de la Big Band y uno de los músicos más versátiles e influyentes de la región.

La trayectoria es larga. Jaime Uribe es clarinetista, saxofonista, director musical y profesor. Entre tantas cosas, Jaime Uribe hizo parte del grupo Los Hispanos, al lado de Gustavo ‘El loco’ Quintero; más tarde fundó y dirigió Los Graduados; es fundador, integrante y director del trío instrumental Seresta, y cofundador de la Big Band Medellín, una banda que ha sido escuela para algunos de los mejores músicos de jazz de la ciudad.

La Noche de jazz, blues y soul es un encuentro entre la escuela del jazz paisa, que se ha desarrollado en la Big Band, y la tradición afroamericana en las voces de Jillian Harrison-Jones y Sandy Lomax.

La primera, una reconocida vocalista, directora coral, educadora y embajadora cultural, que se ha presentado en escenarios tan importantes como Carnegie Hall y ha desarrollado proyectos musicales y educativos en República Checa, Polonia, Nueva Zelanda y Japón. Su trabajo se caracteriza por una interpretación expresiva y por una visión de la música como herramienta para conectar comunidades.

Por su parte, Sandy Lomax se ha caracterizado por su versatilidad para transitar entre el jazz, el blues y otros géneros contemporáneos, así como por una interpretación marcada por la calidez y la expresividad.

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La noche será un encuentro, pero también un viaje entre Medellín y el sur de Estados Unidos, un recorrido en el que se encuentran la música tropical y el jazz, que, como dice el maestro Uribe, no es música, es un veneno.

“Cuando uno toca jazz, ya todo le sabe distinto, porque es como un venenito que uno tiene en el sonido, en la interpretación, en todo. Un veneno bueno”, concluye el maestro.

Jaime Uribe, la vida en la música

El maestro Jaime Uribe Espitia hace parte de una de las familias más destacadas de la música nacional. Es hijo del músico barranquillero Gabriel Uribe García, reconocido sobre todo por su trabajo como primer clarinete, flautista y saxofonista en la legendaria orquesta de Lucho Bermúdez, y considerado el mejor clarinetista del país en su época. Entre sus hermanos también se destacan la pianista Blanca Uribe y el productor y guitarrista Andrés Uribe, más conocido como Ily Wonder.

Jaime ha sido solista y director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia, Filarmónica de Medellín y Sinfónica de EAFIT. Ha sido director e integrante de importantes orquestas, entre ellas: Los Hispanos, El Combo de las Estrellas, El Tropicombo y el grupo Caneo. Además del trío Seresta, con el que estuvo nominado a los Premios Grammy.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y dónde será la Noche de jazz, blues y soul en Medellín?
La Noche de jazz, blues y soul será el viernes 4 de septiembre a las 7:00 p. m. en el Teatro El Tesoro, en Medellín.
¿Quiénes se presentarán en la Noche de jazz, blues y soul?
El concierto estará a cargo de la Big Band Medellín, dirigida por el maestro Jaime Uribe, y contará con las vocalistas estadounidenses Jillian Harrison-Jones y Sandy Lomax como invitadas especiales.
¿Qué canciones se interpretarán en la Noche de jazz, blues y soul?
El repertorio incluye clásicos como Summertime, Fever, Misty, How High the Moon, On Green Dolphin Street, At Last, My Funny Valentine, Sophisticated Lady y Route 66.
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