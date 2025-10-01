Estos son los nombres con los que Creemos quiere dar el salto a la Cámara de Representantes

El movimiento Creemos presentó este miércoles los nombres con los que busca llegar por primera vez al Congreso de la República en las próximas elecciones legislativas. En un acto realizado en las oficinas de las Registraduría en Medellín, el equipo político del alcalde Federico Gutiérrez dejó entrever que su apuesta electoral más fuerte será en la Cámara, cuya lista aparece encabezada por varias de las figuras más importantes de esa colectividad. Le puede interesar: Creemos recogerá firmas para conformar listas a Congreso: estos son los nombres que suenan en Medellín En el primer renglón estará el exsecretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño Aristizábal, uno de los funcionarios más cercanos al alcalde Gutiérrez y quien en marzo pasado dimitió a su cargo para meterse de lleno en la campaña.

En el segundo lugar de la lista estará el exsecretario Privado Simón Molina, quien pese a militar en el pasado periodo de gobierno en el Centro Democrático, siendo uno de los principales cabildantes de ese partido en el Concejo, ahora será también una de las apuestas fuertes de Creemos para llegar a la Cámara.

Otros de los exfuncionarios conocidos que hacen parte de la lista se trata del exalcalde de Sabaneta, Iván Alonso Montoya Urrego, quien en las pasadas elecciones territoriales se había vuelto a presentar a ese cargo con el aval de Creemos. Lea también: Salientes secretarios de la Alcaldía de Medellín apostarán a elecciones de Congreso: dos por Creemos y uno por el CD Una de las principales sorpresas de la lista vino también por cuenta de la aparición del exsenador Germán Darío Hoyos Giraldo, quien entre 2010 y 2022 fue uno de los pesos pesados antioqueños del Partido de la U, pero que en estas elecciones legislativas hace parte del movimiento político del alcalde. Durante la inscripción de la lista, el Creemos presentó también las apuestas programáticas que buscará impulsar, anticipando que una de sus prioridades será defender la seguridad.