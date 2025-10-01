Estos son los nombres con los que Creemos quiere dar el salto a la Cámara de Representantes

El movimiento Creemos presentó este miércoles los nombres con los que busca llegar por primera vez al Congreso de la República en las próximas elecciones legislativas.
En un acto realizado en las oficinas de las Registraduría en Medellín, el equipo político del alcalde Federico Gutiérrez dejó entrever que su apuesta electoral más fuerte será en la Cámara, cuya lista aparece encabezada por varias de las figuras más importantes de esa colectividad.
En el primer renglón estará el exsecretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño Aristizábal, uno de los funcionarios más cercanos al alcalde Gutiérrez y quien en marzo pasado dimitió a su cargo para meterse de lleno en la campaña.