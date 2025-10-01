x

Estos son los nombres con los que Creemos quiere dar el salto a la Cámara de Representantes

Varios exsecretarios, un exalcalde y hasta un exsenador hacen parte de la lista del movimiento político del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

  • Esta semana, Creemos presentó sus listas para las próximas elecciones legislativas. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 13 minutos
bookmark

El movimiento Creemos presentó este miércoles los nombres con los que busca llegar por primera vez al Congreso de la República en las próximas elecciones legislativas.

En un acto realizado en las oficinas de las Registraduría en Medellín, el equipo político del alcalde Federico Gutiérrez dejó entrever que su apuesta electoral más fuerte será en la Cámara, cuya lista aparece encabezada por varias de las figuras más importantes de esa colectividad.

En el primer renglón estará el exsecretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño Aristizábal, uno de los funcionarios más cercanos al alcalde Gutiérrez y quien en marzo pasado dimitió a su cargo para meterse de lleno en la campaña.

En el segundo lugar de la lista estará el exsecretario Privado Simón Molina, quien pese a militar en el pasado periodo de gobierno en el Centro Democrático, siendo uno de los principales cabildantes de ese partido en el Concejo, ahora será también una de las apuestas fuertes de Creemos para llegar a la Cámara.

Otros de los exfuncionarios conocidos que hacen parte de la lista se trata del exalcalde de Sabaneta, Iván Alonso Montoya Urrego, quien en las pasadas elecciones territoriales se había vuelto a presentar a ese cargo con el aval de Creemos.

Una de las principales sorpresas de la lista vino también por cuenta de la aparición del exsenador Germán Darío Hoyos Giraldo, quien entre 2010 y 2022 fue uno de los pesos pesados antioqueños del Partido de la U, pero que en estas elecciones legislativas hace parte del movimiento político del alcalde.

Durante la inscripción de la lista, el Creemos presentó también las apuestas programáticas que buscará impulsar, anticipando que una de sus prioridades será defender la seguridad.

“Uno de nuestros pilares fundamentales es la seguridad. Porque sin seguridad no hay libertad, no hay oportunidades, no hay vida digna. El fracaso de la llamada “paz total” del Gobierno de Petro ha dejado al país a merced de grupos armados, de estructuras criminales y del miedo en las regiones”, señaló la colectividad en un comunicado conjunto.

“Desde Creemos proponemos pasar de esa paz total fracasada a un proyecto de país que le brinde seguridad a su gente, que devuelva a cada colombiano la tranquilidad en su casa, en su barrio, en su vereda. Reconocemos y respetamos profundamente a nuestra fuerza pública, hombres y mujeres que con sacrificio defienden la vida, las libertades y la democracia”, agregaron.

De igual forma, el movimiento también señaló su intención de impulsar proyectos para promover el empleo y la educación, ambos como políticas sociales centrales del Estado.

“Desde Creemos llevaremos al Congreso propuestas que fortalezcan la educación técnica, tecnológica y universitaria; que promuevan la innovación y la investigación; que garanticen que ningún joven se quede sin estudiar por falta de recursos. Porque un país que educa es un país que progresa”, agregaron.

Finalmente, la lista de candidatos quedó compuesta así:

Luis Guillermo Patiño Aristizábal, Simón Molina Gómez, Claudia Patricia Hoyos Arismendi, Iván Alonso Montoya Urrego, Héctor Jaime Rendón Osorio, Camila Ospina Zapata, Edwin Angola Mena, José Miguel Zuluaga Mora, Viviana Muñoz Giraldo, Carlos Ignacio Cuervo Valencia, Rodrigo Patiño Correa, Carolina Vargas Gómez, Juan David Guzmán Cano, Camila Jaramillo Cano, Ingri Emir Holguín Rendón, Fabio Alonso Naranjo Villada y Germán Darío Hoyos Giraldo.

