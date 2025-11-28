En vivo | Bolivia (1) - Colombia (1) Gabriela Rodríguez marca para el empate de las cafeteras en La Paz

La Selección Colombia femenina se mide a Bolivia en el estadio Hernando Siles, La Paz, con la ilusión de ganar para mantenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Naciones.
El técnico Ángelo Marsiglia definió la nómina titular para el duelo ante Bolivia con cuatro cambios con relación al partido pasado ante Ecuador, incluida la presencia de la antioqueña Manuela Vanegas, que regresó a la Tricolor.
Colombia formará con Katherine Tapia; Carolina Arias, Manuela Vanegas, Daniela Arias, Yurleidis Quejada; Marcela Restrepo, Ilana Izquierdo, Gabriela Rodríguez; Linda Caicedo, Valerín Loboa y Wendy Bonilla.