Esta sería la nómina titular de Colombia para medirse a Venezuela: tendría varios cambios

Con la tranquilidad de estar clasificada, pero con la ilusión de terminar en una mejor posición en la tabla de la Eliminatoria, Colombia se mide a Venezuela este martes, a las 6:30 de la tarde, en Maturín.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo podrían tener varios cambios en relación a la nómina titular que enfrentó a Bolivia y le ganó 3-0 en el Metropolitano el pasado jueves.

La primera novedad sería en el arco, ya que el entrenador al parecer, ubicará al antioqueño David Ospina, quien se despediría de la Eliminatoria con la Tricolor, además se ha mencionado que el arquero paisa estaría cumpliendo con sus últimos minutos con la Selección, aunque se espera que pueda estar con Colombia en el Mundial de 2026.

Luego, en la zona defensiva también se darían algunos movimientos con la presencia de Daniel Muñoz, que ya cumplió la fecha de suspensión, y junto a él estaría Yerry Mina, otra novedad, y se mantendrían Jhon Lucumí y Johan Mojica.