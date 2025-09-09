x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Esta sería la nómina titular de Colombia para medirse a Venezuela: tendría varios cambios

El duelo se podrá ver por Caracol, Golcaracol.com, RCN y las apps de estos canales.

  • El arquero antioqueño David Ospina sería titular con Colombia en el duelo ante Venezuela. FOTO: EL COLOMBIANO
    El arquero antioqueño David Ospina sería titular con Colombia en el duelo ante Venezuela. FOTO: EL COLOMBIANO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 22 minutos
bookmark

Con la tranquilidad de estar clasificada, pero con la ilusión de terminar en una mejor posición en la tabla de la Eliminatoria, Colombia se mide a Venezuela este martes, a las 6:30 de la tarde, en Maturín.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo podrían tener varios cambios en relación a la nómina titular que enfrentó a Bolivia y le ganó 3-0 en el Metropolitano el pasado jueves.

La primera novedad sería en el arco, ya que el entrenador al parecer, ubicará al antioqueño David Ospina, quien se despediría de la Eliminatoria con la Tricolor, además se ha mencionado que el arquero paisa estaría cumpliendo con sus últimos minutos con la Selección, aunque se espera que pueda estar con Colombia en el Mundial de 2026.

Luego, en la zona defensiva también se darían algunos movimientos con la presencia de Daniel Muñoz, que ya cumplió la fecha de suspensión, y junto a él estaría Yerry Mina, otra novedad, y se mantendrían Jhon Lucumí y Johan Mojica.

En el medio campo también se darían algunas novedades, pues se habla de la presencia como titular de Juan Fernando Quintero en lugar de James Rodríguez. El resto de la nómina sería igual a la que se midió a Bolivia.

Colombia, que tiene 25 puntos y es quinta, podría subir algunas posiciones en la tabla con una victoria, esto le ayudaría a seguir mejorando casillas en el ranking Fifa que funciona como un “puntaje acumulativo”.

Cada encuentro suma puntos: ganar otorga más, empatar menos y perder nada. Además, no todos los partidos valen igual: vencer a un equipo fuerte o en un torneo importante da más puntos que hacerlo en un amistoso sin relevancia. Para calcular el ranking se toman en cuenta los partidos de los últimos cuatro años, pero con distinto peso: los del año actual cuentan 100 %, los del año pasado 50 %, los de hace dos años 30 % y los de hace tres años, 20 %.

Estas serían las nómina titulares de Colombia y Venezuela

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Jéfferson Savarino, Cristian Cásseres; Eduard Bello y Salomón Rondón.

Técnico: Fernando Batista.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jéfferson Lerma, Juan Fernando Quintero; Luis Díaz, Jhon Arias y Jhon Córdoba.

Técnico: Néstor Lorenzo.

Hora: 6:30 p.m.

Transmiten: Caracol, RCN, www.golcaracol y apps de estos canales.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida