Puerto Candelaria, Karol G, Shakira y otros colombianos nominados a los Latin Grammy 2025

Andrés Cepeda, Monsieur Periné y Karol G fueron los primeros nombres de artistas nominados a la edición 26 de los Premios Latin Grammy, que se entregarán el próximo 13 de noviembre en la ciudad de Las Vegas.
Como ocurre edición tras edición, se suman nuevas categorías, ya son en total 60, contando con una nueva área, Medios Visuales y dos categorías, Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.
Cada día es más difícil conocer el número real de artistas colombianos nominados a este tipo de galardones internacionales, no solamente por la cantidad de categorías, también por la nueva tendencia dentro de la industria musical donde una canción puede contar con un gran número de compositores, arreglistas y productores.