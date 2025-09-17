El talento paisa dice presente en los Latin Grammy: estos son los artistas locales nominados

El reguetón es la música más visible de Medellín, pero el talento local va mucho más allá y las recientes nominaciones a los Latin Grammy dan cuenta de ello.
Además de las esperadas nominaciones de Karol G, Maluma, Fariana, Sky Rompiendo y Ovy on the drums, la música alternativa e independiente también compite por varios galardones.
Puerto Candelaria, que este año está cumpliendo 25 años, está nominado a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Fiesta Candelaria. En esa categoría competirá con trabajos de otros artistas colombianos como Calidosa de Mike Bahía, Puñito De Yocahú de Vicente García, Ilusión Óptica de Pedrito Martínez y Bingo de Alain Pérez.
Por su parte, Juancho Valencia, líder y fundador de Puerto Candelaria celebra la nominación de Cien Años De Soledad, la banda Sonora De La Serie De Netflix, en la categoría Mejor música para medios visuales. Esta nominación aparece a nombre del compositor Camilo Sanabria, quien lideró el proyecto, pero Juancho hizo parte de la creación de ese universo sonoro y de la música en set.