El talento paisa dice presente en los Latin Grammy: estos son los artistas locales nominados

Por su parte, Juancho Valencia, líder y fundador de Puerto Candelaria celebra la nominación de Cien Años De Soledad , la banda Sonora De La Serie De Netflix , en la categoría Mejor música para medios visuales. Esta nominación aparece a nombre del compositor Camilo Sanabria, quien lideró el proyecto, pero Juancho hizo parte de la creación de ese universo sonoro y de la música en set.

Puerto Candelaria, que este año está cumpliendo 25 años, está nominado a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Fiesta Candelaria . En esa categoría competirá con trabajos de otros artistas colombianos como Calidosa de Mike Bahía, Puñito De Yocahú de Vicente García, Ilusión Óptica de Pedrito Martínez y Bingo de Alain Pérez.

Además de las esperadas nominaciones de Karol G, Maluma, Fariana, Sky Rompiendo y Ovy on the drums, la música alternativa e independiente también compite por varios galardones.

El reguetón es la música más visible de Medellín, pero el talento local va mucho más allá y las recientes nominaciones a los Latin Grammy dan cuenta de ello.

Otros que celebran son Los Cumbia Stars, nominados en la categoría Mejor Álbum Cumbia/Vallenato con Baila Kolombia. La agrupación del sello Discos Fuentes repite nominación, la primera había sido en 2020 en esta misma categoría. Allí competirá con artistas nacionales como Checo Acosta y su disco SON 30, El Último Baile de Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella De Amor Nadie Se Muere de Karen Lizarazo y La Jerarquía de Peter Manjarrés & Luis José Villa.

Camilo, nacido en Montería pero criado en Medellín, está nominado a Mejor canción pop Querida Yo. Fariana está nominada a Mejor álbum de música urbana, pero tiene una competencia dificilísima, pues tendrá competirá con artistas como Nicki Nicole, MPC, Yandel y el favorito de la mayoría: Bad Bunny y su disco DeBí TiRAR MáS FOToS.

Karol G compite con la misma canción en tres categorías. Su tema Si Antes Te Hubiera Conocido está nominado a Grabación del año, Canción del año y Mejor Canción Tropical.

Maluma está nominado a mejor canción urbana por Cosas pendientes, Mejor canción regional mexicana por su colaboración con el mexicano Carín León, Si Tú Me Vieras.

En cuanto a los productores, Ovy on the drums compite en Mejor interpretación urbana/fusión urbana por su colaboración con Beele La Plena – W Sound 05 y Sky Rompiendo en Grabación del Año por su trabajo al lado de Karol G en Si Antes Te Hubiera Conocido. Medellín tiene mucho que celebrar.

