Puerto Candelaria, Karol G, Shakira y otros colombianos nominados a los Latin Grammy 2025

Andrés Cepeda, Monsieur Periné y Karol G fueron los primeros nombres de artistas nominados a la edición 26 de los Premios Latin Grammy, que se entregarán el próximo 13 de noviembre en la ciudad de Las Vegas.

Como ocurre edición tras edición, se suman nuevas categorías, ya son en total 60, contando con una nueva área, Medios Visuales y dos categorías, Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.

Cada día es más difícil conocer el número real de artistas colombianos nominados a este tipo de galardones internacionales, no solamente por la cantidad de categorías, también por la nueva tendencia dentro de la industria musical donde una canción puede contar con un gran número de compositores, arreglistas y productores.

Lo interesante es que el talento colombiano se encuentra presente a lo largo de esta extensa lista de nominados a estos premios, considerados los más importantes de la música iberoamericana. En la categoría Grabación del Año, está Karol G con Si antes te hubiera conocido, que compite con Baile inolvidable de Bad Bunny, Desastres fabulosos’ de Jorge Drexler & Conociendo Rusia, Cancionera de Natalia Lafourcade y Palmeras en el jardín de Alejandro Sanz, entre otros.

Elsa y el Mar con Palacio logró nominación en Mejor Álbum Pop Contemporáneo, donde también se encuentra el legendario español Alejandro Sanz, Atiana y la venezolana Joaquina.

Andrés Cepeda logró una nominación más con Bogotá en Mejor Álbum Pop Tradicional, junto a Natalia Lafourcade, el dúo Jesse & Joy, Zoe Gotusso y Raquel Sofía.

Repite con Bogotá en Mejor Canción Pop, en donde aparece Shakira con Soltera, Camilo con Querida yo y el fenómeno musical argentino de los últimos meses, Ca7riel & Paco Amoroso con El día del amigo.