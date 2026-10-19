Los negocios de Norbert Vonblon, el esposo de la congresista de San Andrés, señalado por De la Espriella

“Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación, doctora”. La frase del presidente Abelardo De la Espriella convirtió a Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, en uno de los nombres centrales de la controversia política que sacudió a San Andrés durante la visita presidencial del fin de semana del 17 y 18 de octubre.
El mandatario increpó públicamente a la congresista liberal y a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie en medio de las diferencias por la intervención del Hospital Departamental, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.
De la Espriella cuestionó la posición de ambas dirigentes frente a la medida y aseguró que tenía información sobre los negocios del esposo de Jay-Pang y sobre lo que ocurría en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina).
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“¿Quiere que le demuestre que es cierto? Lo vamos a hacer entonces”, insistió el presidente, al advertir que utilizaría su autoridad para impedir que se perdieran recursos públicos.
El intercambio, registrado en video y divulgado por medios nacionales, dejó a la congresista y a la gobernadora intentando responder a los señalamientos.
Ambas negaron tener responsabilidad en presuntas irregularidades y rechazaron haber promovido acciones para obstaculizar la intervención. Jay-Pang, según informó El Espectador, pidió que se adelantaran las investigaciones correspondientes y sostuvo que no existía nada que la vinculara con los hechos mencionados por el mandatario.
La confrontación presidencial no surgió en el vacío. A las dificultades del hospital, con problemas financieros y fallas en la prestación de servicios, se sumaron denuncias periodísticas sobre el manejo de la contratación pública en el archipiélago.
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Sin embargo, para establecer si existieron irregularidades, es necesario diferenciar los hallazgos documentados por las autoridades de las acusaciones que todavía requieren sustento probatorio.
En medio de la controversia, la periodista D’Arcy Quinn, en su espacio de análisis y opinión en La FM, hizo nuevas afirmaciones sobre el manejo de los recursos del Hospital Departamental y la contratación en San Andrés.
Quinn sostuvo que la oposición a la intervención no sería el único asunto de fondo y afirmó que la gobernadora estaría casada con un empresario al que describió como un “señor bum bum”, quien, según sus palabras, se habría apoderado de “toda la contratación del archipiélago, incluido el hospital”.