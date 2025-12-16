x

Pánico en el norte de Bogotá: incendio en el centro comercial San Rafael obligó a evacuar la plazoleta de comidas

Un incendio registrado en la noche del lunes en la plazoleta de comidas del centro comercial San Rafael generó pánico y evacuación masiva. Ocho personas fueron atendidas por inhalación de humo y una permanece en estado crítico.

  El incendio en la plazoleta de comidas obligó a evacuar el centro comercial San Rafael. La causa sigue bajo investigación. FOTO: REDES SOCIALES.
    El incendio en la plazoleta de comidas obligó a evacuar el centro comercial San Rafael. La causa sigue bajo investigación. FOTO: REDES SOCIALES.
El Colombiano
El Colombiano
hace 24 minutos
Un incendio registrado en la noche del lunes 15 de diciembre en la plazoleta de comidas del centro comercial San Rafael, en el norte de Bogotá, provocó pánico y una evacuación masiva de visitantes y trabajadores.

La emergencia ocurrió hacia las 7:00 p. m. en un local del área de comidas, donde una densa columna de humo alertó a quienes se encontraban en el lugar.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá acudió con unidades de varias estaciones y logró controlar el fuego, además de realizar inspecciones para descartar riesgos adicionales.

En declaraciones a La FM, una empleada que se encontraba en el lugar relató los momentos de temor vividos durante la emergencia: “Estábamos acabando nuestras labores, cuando empezamos a sentir mareo, luego salimos del local y vimos mucho humo. Las personas salieron corriendo y evacuamos, fue un susto muy tremendo

Ocho personas recibieron atención médica por inhalación de humo y una fue trasladada a un centro asistencial en estado crítico. No se reportaron víctimas fatales.

Las autoridades acordonaron la zona afectada y restringieron el acceso mientras se adelantaban las labores de extinción y verificación. Bomberos activaron equipos técnicos especializados y monitoreo aéreo para evitar la propagación de las llamas a otras áreas del centro comercial.

El incendio generó alerta en la localidad de Suba y en el norte de la ciudad, donde San Rafael es uno de los puntos comerciales más concurridos. Las investigaciones continúan para establecer las causas del siniestro y evaluar los daños materiales.

