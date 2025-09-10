¿Qué pasó aquí? Noruega humilló sin piedad a Moldavia 11-1 con repóker de Haaland por la clasificatoria al Mundial 2026

Felix Horn Myhre y Martin Odegaard fueron los otros dos goleadores noruegos, mientras que el único gol de Moldavia fue obra de... un jugador nórdico, Leo Ostigard, en propia puerta.

Ya vencedora 5-0 ante los moldavos en Chisinau en marzo, los noruegos no tuvieron piedad en casa, con el repóker de goles de su estrella Haaland pero también los cuatro de Thelo Aasgaard, el joven volante ofensivo del Rangers (23 años).

Erling Haaland, autor de cinco goles, aplastó a Moldavia 11-1, este martes en Oslo, en su quinto partido y quinta victoria en la clasificación al Mundial-2026.

Luego de esta demostración, Noruega refuerza un poco más su liderato del grupo I con 15 puntos, seis más que Italia (2ª), victoriosa la víspera in extremis 5-4 ante Israel (3ª), pero que cuenta con un partido menos.

Otro caso similar ocurrió en el continente americano, exactamente en Sudamérica, donde la Selección Colombia le ganó 6-3 al seleccionado venezolano, impidiendo que este último pasara al repechaje por el Mundial 2026.

Con cuatro goles de Luis Javier Suárez (42', 50', 59', 67') y uno de Jerry Mina 10' - otro de John Córdoba 78', la Tricolor sumó puntos para ubicarse de tercero en la tabla de posiciones, por debajo de Argentina y Ecuador (2°)- y dejando de cuarto, quito y sexto a Uruguay (4°), Brasil (5°) y Paraguay (6°), que desembarcaron en la decimoctava y última. jornada del clasificatorio ya asegurados de manera directa en el certamen que se disputará en Norteamérica.

La sorpresa de la noche del martes fue el triunfo de Bolivia contra el Brasil de Carlo Ancelotti, que sí logró pasar al repechaje. Aliada con la altitud de El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, La Verde se quedó con el cupo al derrumbar a los pentacampeones del mundo gracias a un discutido gol de penal (45+4) de su mayor promesa, el atacante Miguel 'Miguelito' Terceros.