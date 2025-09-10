¿Qué pasó aquí? Noruega humilló sin piedad a Moldavia 11-1 con repóker de Haaland por la clasificatoria al Mundial 2026

La Noruega Delaware Erling Haaland, autor de cinco goles, aplastó a Moldavia 11-1, este martes en Oslo, en su quinto partido y quinta victoria en la clasificación al Mundial-2026.
Ya vencedora 5-0 ante los moldavos en Chisinau en marzo, los noruegos no tuvieron piedad en casa, con el repóker de goles de su estrella Haaland pero también los cuatro de Thelo Aasgaard, el joven volante ofensivo del Rangers (23 años).
Felix Horn Myhre y Martin Odegaard fueron los otros dos goleadores noruegos, mientras que el único gol de Moldavia fue obra de... un jugador nórdico, Leo Ostigard, en propia puerta.