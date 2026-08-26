“Nos desecharon”: la respuesta de los verdes ante críticas del petrismo por elección de CNE

La elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó una fuerte pelea entre la Alianza Verde y el Pacto Histórico. El representante Duvalier Sánchez cuestionó las críticas del petrismo y aseguró que, a última hora, cambiaron los acuerdos que venían construyendo durante las últimas tres semanas.
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“Nos desecharon, hicieron mal las cuentas y no asumen. La prepotencia de una pequeña cúpula del Pacto divide su sector y excluye a los aliados”, aseguró Sánchez.
Esto ante la ola de críticas que recibió un sector de los verdes. Desde el Pacto Histórico, el senador Kevin Gómez llamó “traidores” a quienes terminaron votando por el candidato Gersel Pérez, de Cambio Radical, quien sería ficha de los Char.