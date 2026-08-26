“Nos desecharon”: la respuesta de los verdes ante críticas del petrismo por elección de CNE

La elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó una fuerte pelea entre la Alianza Verde y el Pacto Histórico. El representante Duvalier Sánchez cuestionó las críticas del petrismo y aseguró que, a última hora, cambiaron los acuerdos que venían construyendo durante las últimas tres semanas. En contexto: Así se quedó el Pacto Histórico sin tercer magistrado del CNE, ¿qué tuvieron que ver los ‘Verdes’ de Amaya? “Nos desecharon, hicieron mal las cuentas y no asumen. La prepotencia de una pequeña cúpula del Pacto divide su sector y excluye a los aliados”, aseguró Sánchez. Esto ante la ola de críticas que recibió un sector de los verdes. Desde el Pacto Histórico, el senador Kevin Gómez llamó “traidores” a quienes terminaron votando por el candidato Gersel Pérez, de Cambio Radical, quien sería ficha de los Char.

El senador explicó que desde hacía cerca de tres semanas congresistas de la Alianza Verde venían trabajando con integrantes del Pacto Histórico, entre ellos Carolina Corcho y otros voceros, para construir una lista alternativa de candidatos al CNE. En ese proceso, Sánchez propuso a José Salamanca, a quien conoce desde hace 15 años y a quien describió como un experto en derecho electoral y defensor de las campañas de Colombia Humana de 2018 y 2022. Inicialmente, Salamanca fue inscrito junto con otro candidato, pero este último renunció a su aspiración. Por eso, la bancada mayoritaria del Verde decidió cerrar filas alrededor de Salamanca y presentó su nombre ante el Pacto Histórico. Según Sánchez, varios congresistas del Pacto expresaron su respaldo a Salamanca y confirmaron que votarían por él. Incluso, afirmó que el expresidente Gustavo Petro habría considerado “muy bien” que un perfil como el suyo llegara al CNE. Sin embargo, el panorama cambió apenas un día antes de la elección.

“Sintieron que tenían los votos”

“Horas antes de la elección de magistrado del CNE, el Pacto sintió que tenía los votos suficientes para poner o imponer el tercer renglón, cambiando las reglas de juego y excluyéndonos, diciendo que no eran necesarios los votos del Verde, que ellos tenían más de 90 votos”, afirmó. El congresista insistió en que su molestia no estaba relacionada con la hoja de vida de Guillermo Rivera, candidato de En Marcha, sino con la forma en que se produjo el cambio de respaldo. Para Sánchez, no tenía sentido que el Pacto terminara priorizando a un candidato de una colectividad con un solo senador, mientras dejaba por fuera a la Alianza Verde, que cuenta con 13 congresistas. “Una pequeña cúpula, defendiendo intereses personales y no colectivos, decidió imponerse y excluir y cambiar las reglas de juego y dejarnos horas antes en el aire”, dijo. Ante la ruptura del acuerdo, varios integrantes del Verde terminaron participando en una tercera plancha que favoreció a Cambio Radical; y por ende le dio más respaldo a sectores cercanos al nuevo gobierno. Sánchez también agradeció a Carolina Corcho, Gloria Flórez y al exministro Guillermo Jaramillo, quienes, según dijo, intentaron hasta el último momento que se respetara el acuerdo alcanzado con el Verde. “Sabían que era un error lo que nos hacían”, agregó. La votación también dejó en evidencia las divisiones entre los sectores del Partido Verde. Según el registro de la votación, por la plancha “del Gobierno” votaron los senadores Jota Pe Hernández y Andrea Padilla. Por la plancha del petrismo votaron Ariel Ávila y los representantes Cathy Juvinao, Santiago Osorio y Alejandra Abasolo. Por la tercera plancha votaron John Amaya, Duvalier Sánchez, Eduardo Enríquez y los representantes Yamit Hurtado, Jaime Raúl Salamanca, Mauricio Toro, Víctor Armero y Diego García. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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