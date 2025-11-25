Esta es la historia de Nota de voz, el nuevo thriller colombiano que llegará a salas de cine esta semana

El cine colombiano no solo es drama y comedia. Aunque no sea tan común, el terror y el thriller también han hecho parte de la filmografía reciente de los cineastas nacionales. Este jueves 27 de noviembre llegará a las salas de cine del país Nota de voz, el más reciente thriller colombiano dirigido por David Bohórquez.
Lea: Mark Wahlberg y el auge que viene de las películas navideñas
La película sigue a Naya –interpretada por la actriz Paulina Díaz Granados, quien también aparece en la nueva serie colombiana de Netflix Estado de fuga 1986–, una mujer que, tras la muerte de su hermana Anna, continúa recibiendo notas de voz de ella. Anna murió poseída por una entidad luego de asesinar a sus padres.
Esta producción, filmada entre Atlanta, Estados Unidos, y Bogotá, es la quinta cinta de Bohórquez, un director que se ha dedicado a contar historias de terror y suspenso en la gran pantalla. Demental, Calibán, Diavlo y La desaparición de Sofía son las películas a las que ahora se suma este nuevo estreno.
EL COLOMBIANO conversó con el director sobre la llegada de Nota de voz a salas, su origen y el momento actual del cine colombiano.