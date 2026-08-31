“Mi cuerpo empieza a fallarme”: Djokovic tras su temprano adiós del US Open

¿Novak Djokovic volverá a jugar el US Open? La respuesta no es nada clara tras la manera como el tenista serbio perdió el domingo en la noche en la primera ronda del torneo neoyorkino, donde la leyenda balcánica aspiraba a conquistar su 25º título del Grand Slam.
Djokovic fue derrotado en cinco sets por el argentino Mariano Navone (N.49 del ranking), al término de un partido en el que el veterano serbio sufrió mucho físicamente y lloró de impotencia en el quinto set, antes de perder por 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 y despedirse del público de la pista Arthur Ashe, quien sabe si para siempre.
Eliminado en una primera ronda de un Grand Slam por primera vez desde 2006, el ex número uno mundial (actualmente ocupa la 5ª plaza del ranking ATP), Djokovic se saltó sus obligaciones mediáticas, y el torneo se contentó con enviar a los medios una pequeña página con declaraciones del serbio.