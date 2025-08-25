Djokovic debutó con dudas y Medvedev quedó eliminado del US Open

Ante un rival al que casi dobla en edad, Novak Djokovic sudó el pasado domingo para superar su estreno en el Abierto de Estados Unidos, donde Daniil Medvedev encajó una surrealista eliminación de madrugada del lunes Antes que los favoritos Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, Djokovic compareció en la pista central con un triunfo ante el prometedor Learner Tien mucho más sufrido de lo que indica el marcador. Lea aquí: ¿Alcaraz o Sinner? Los favoritos para quedarse con el US Open; conozca todos los detalles del último Grand Slam del año El serbio, de 38 años, pasó por momentos de calvario físico ante el estadounidense, de 19, con caídas y problemas en un pie, pero prevaleció por 6-1, 7-6 (7-3) y 6-2. El californiano, una de las promesas del tenis estadounidense, desperdició una pelota para ganar el segundo set en un momento en el que Djokovic no dejaba de resoplar, aparentemente exhausto físicamente.

Novak: “Me sorprendió sentirme tan mal”

Pero el gigante balcánico (7° del ranking de la ATP) no tiró la toalla y resistió hasta que los errores del inexperto Tien (50°) le abrieron un resquicio para conservar su inmaculado registro en la primera ronda de Nueva York. Djokovic nunca ha caído en sus 19 estrenos en el US Open, torneo que conquistó en 2023 por cuarta ocasión. “Me sorprendió lo mal que me sentía físicamente en el segundo set”, reconoció Nole, quien descartó cualquier lesión. “Bajé mi nivel y cometí muchos errores no forzados, lo que de alguna manera lo devolvió al partido”. Le puede interesar: ¿Novak Djokovic jugará fútbol? El tenista está muy cerca de un club francés de segunda división Inédito desde su eliminación en Wimbledon el 11 de julio, el serbio ha intentado resguardar las máximas energías en las últimas semanas para el asalto a su ansiado título 25 de Grand Slam. Eligió borrarse de los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati pero su actuación del domingo incrementa las dudas de si tiene suficiente en el tanque para desafiar a los pletóricos Sinner y Alcaraz, que aún deben estrenarse en esta primera ronda.

Medvedev se despidió

La primera jornada del US Open dejó las sorpresas y los giros de guion para el final. En el cierre del programa, el ruso Daniil Medvedev fue eliminado por el francés Benjamin Bonzi en una caótica noche por 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6 y 6-4. Medvedev, ganador del torneo en 2021 y subcampeón en 2023, había entregado prácticamente la toalla cuando caía por dos sets y 5-4. El juego dio un vuelco por completo cuando un fotógrafo irrumpió en la pista en el momento en que Bonzi iba a ejecutar un segundo servicio con pelota de partido. El juez de silla decretó que, debido a esta interferencia, Bonzi disponía de un nuevo primer servicio, lo que encendió la indignación de Medvedev contra el árbitro que los aficionados hicieron también suya. El público de Flushing Meadows, particularmente ruidoso en las funciones nocturnas, abucheó al árbitro durante seis minutos en los que el ruso les alentaba con las manos a seguir la protesta.

Cuando por fin se reanudó el juego, Medvedev salvó la pelota de partido en medio del júbilo de las tribunas, que pasaron a ovacionar cada uno de los puntos de su remontada. Bonzi, sin embargo, reaccionó en el último set y certificó su triunfo mientras el ex número uno mundial, inmerso en una profunda crisis de resultados en torneos de Grand Slam esta temporada, destruía su raqueta estrellándola contra el banco. Anteriormente el público de Nueva York celebró triunfos locales a cargo de sus dos grandes esperanzas, Taylor Fritz y Ben Shelton, que venció al debutante peruano Ignacio Buse por 6-3, 6-2 y 6-4.

Sabalenka arrancó fuerte

En la categoría femenina, Aryna Sabalenka arrancó camino hacia su segundo título seguido despachando a la suiza Rebeka Masarova por 7-5 y 6-1. La bielorrusa, que este año no ha alzado ningún título de Grand Slam, aspira a ser la primera en revalidar el trofeo en Flushing Meadows desde Serena Williams (2012-14). Otra campeona en superar la primera estación fue la británica Emma Raducanu, que venció sin apuros a la japonesa Ena Shibahara por 6-1 y 6-2. Raducanu, de 22 años, no celebraba un triunfo en Nueva York desde su histórico título de 2021, cuando fue la primera en ganar todos sus partidos desde la fase de clasificación sin ceder un solo set.

Primera victoria filipina