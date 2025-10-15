Nuevos detalles sobre la serie de Juan Gabriel a pocos días de su estreno

A pocas semanas de su estreno, se dan a conocer más detalles de Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, la serie documental sobre la vida y obra de uno de los cantautores más importantes de la historia de la música de Iberoamérica, y uno de los lanzamientos más importantes del mes para Netflix.

Le puede interesar: Arranca el 34 Festival Internacional de Títeres La Fanfarria ¡Aquí está todo lo que tiene que saber!

Se trata de un trabajo arduo de investigación sobre el lado más íntimo de Juan Gabriel, el ‘Divo de Juárez’, que grabó y dejó registro de gran parte de su vida, capturando tanto su faceta de ídolo musical de México sobre el escenario, como del hombre fuera de escena, así, esta serie no solo repasa su legado, sino que se sumerge en sus momentos más íntimos e introspectivos.

A casi diez años de su partida –aunque cada tanto revive el mito de que fingió su muerte y pronto hará su reaparición pública–, la serie abre las puertas a más de cuatro décadas de la vida de Alberto Aguilera Valadez, nombre de pila de Juan Gabriel, quien a través de videos, audios e imágenes capturadas por él mismo, registró su día a día, desde sus inicios, cantando en las calles hasta sus momentos más gloriosos en el Palacio de Bellas Artes de México.