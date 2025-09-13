El cielo está vacío, la nueva novela de Sara Jaramillo Klinkert en la Fiesta del Libro y la Cultura

El cielo está vacío relata la historia de una mujer que, tras recibir un correo inesperado de un antiguo amante, revive el episodio de cuando decidió dejar su hogar en medio de la naturaleza colombiana para buscar un nuevo rumbo en Londres. Allí se relaciona con un hombre inglés que le dobla la edad, en una experiencia marcada por la pasión, la dependencia y la asimetría emocional.

El sábado 13 de septiembre, a las 7:00 p. m., en el Salón Humboldt del Jardín Botánico, se llevará a cabo la presentación de la novela El cielo está vacío , de la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert. El evento será moderado por Amalia Londoño Duque y hace parte de la programación de la Fiesta del Libro y la Cultura, que reúne a autores nacionales e internacionales alrededor de la literatura y el pensamiento.

La obra se configura como una novela iniciática, que aborda el despertar sexual y la búsqueda de identidad en medio de una sociedad que tiende a sofocar el deseo y las expresiones individuales. Jaramillo Klinkert explora en sus páginas temas como la pérdida de la juventud, la soledad, las dificultades de los inmigrantes, el chantaje sexual y la incapacidad de comunicarse.

Sara Jaramillo Klinkert es comunicadora social y periodista. Cursó el Máster de Narrativa en la Escuela de Escritores de Madrid, donde recibió una beca por su desempeño académico. En 2020 publicó con Cómo maté a mi padre, finalista del Premio Nacional de Novela en Colombia y traducida al francés, turco y árabe. Su obra Donde cantan las ballenas obtuvo el XXVI Premio San Clemente. Actualmente, reside en Medellín, es profesora de narrativa y columnista de EL COLOMBIANO.