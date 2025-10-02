NOVIEMBRE, una película que retrata la toma del Palacio de Justicia desde adentro, llega a las salas de cine

Este jueves 2 de octubre, a poco más de un mes de que se cumplan 40 años de la toma del Palacio de Justicia, se estrena en la salas de cine del país, NOVIEMBRE, un película que vuelve sobre esos hechos, pero que los muestra como pocas veces los hemos visto, desde adentro.
La película, la primera del director colombiano Tomás Corredor, transcurre casi por completo en uno de los baños del edificio, y se cuenta a través de la angustia y el desamparo de los protagonistas. Eso era lo que pretendía Corredor, hacer sentir a los espectadores, protagonistas para poner de presente que hechos violentos como esos le podían pasar a cualquiera –el 80% de las víctimas del conflicto fueron civiles no combatientes–.
NOVIEMBRE es una co-producción entre Colombia, México y Brasil, y es protagonizada por Natalia Reyes, Santiago Alarcón y Juan Prada. Antes de estrenarse en Colombia fue seleccionada para participar en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) 2025, uno de los festivales de clase A más reconocidos del mundo y el principal mercado de cine independiente en norte América, allí fue incluida por el medio Forreel entre los 6 estrenos mundiales imperdibles. A propósito de su estreno EL COLOMBIANO habló con el director Tomás Corredor.