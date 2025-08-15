¡Aproveche! Intelcia tiene más de 1.000 ofertas de empleo en Bogotá: ¿cómo postularse?

Intelcia, una de las compañías líderes en el sector de BPO, call center y telemercadeo, anunció la apertura de más de 1.000 vacantes laborales para trabajar en Bogotá y municipios aledaños. La multinacional, con presencia en África, Europa y América, busca atraer talento en áreas clave como ventas, servicio al cliente, administración y oficina. Esta compañía cuenta con más de 40.000 colaboradores en todo el mundo, impulsada por la innovación, la tecnología y las personas. Si busca una oportunidad para crecer profesionalmente en un entorno dinámico y retador, estas ofertas representan una puerta abierta al desarrollo. Le puede interesar: Medellín acogerá Empleo Fest con más de 150 empresas invitadas y 10.000 vacantes en Medellín, ¿cómo inscribirse?

Sectores con mayor demanda de personal

Equipo de Intelcia en Colombia, parte de los más de 40.000 colaboradores a nivel global. FOTO: GETTY

Las ofertas se concentran principalmente en: 1- Call center, telemercadeo y BPO: cargos enfocados en atención de clientes, soporte y ventas telefónicas. 2- Ventas: perfiles comerciales con habilidades de negociación y cierre de ventas. 3- Servicio al cliente y afines: puestos para la gestión y resolución de solicitudes de usuarios. 4- Administración y oficina: roles de apoyo operativo y administrativo. Intelcia se caracteriza por ofrecer un ambiente laboral que promueve el crecimiento profesional, el aprendizaje continuo y la innovación. “Creemos que cuidar a nuestra gente es la clave para liberar todo su potencial. Aquí cada voz se escucha, cada idea cuenta y cada talento encuentra su lugar para crecer”, destaca la compañía en su lading de Magneto. Lea más: Seven Seven abrió oportunidades de empleo en Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué y Cali

Ofertas de empleo más destacadas en Intelcia

Asesor de Cobros en Call Center

Salario: $ 1.423.500. Responsabilidades: - Realizar gestiones de cobro a clientes con deudas vencidas. - Negociar y establecer acuerdos de pago. - Mantener la información actualizada de cada gestión realizada. - Brindar un servicio al cliente excepcional. Requerimientos: - Mínimo 6 meses de experiencia en cobros de cartera. - Habilidades de comunicación excepcionales. - Capacidad para trabajar bajo presión. - Fuerte orientación al cliente. - Disponibilidad para trabajar de lunes a sábados 44 horas semanales. Aplique aquí.

Experto en migración linea española

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.200.000. Responsabilidades: - Atender y asesorar a los clientes de forma telefónica sobre nuestros productos y servicios. - Realizar seguimiento y gestión de ventas asegurando la satisfacción del cliente. - Cerrar ventas directamente con los clientes por línea inbound. - Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos comerciales establecidos. Requerimientos: - Experiencia mínima de 6 meses como asesor de ventas en call center. - Habilidad para el cierre de ventas directas. - Disponibilidad para trabajar de madrugada de lunes a viernes y dos sábados al mes. - Jornada de 46 horas semanales. - Educación mínima de Bachillerato completo. Postúlese acá.

Agente De Ventas Call Center Madrugada

Salario: $ 1.423.500. Responsabilidades: - Generar ofertas de productos y servicios vía telefónica. - Realizar seguimiento de ventas y asegurar satisfacción del cliente. - Trabajar en equipo para cumplir y superar objetivos comerciales. Requerimientos: - Experiencia de 6 meses como asesor de ventas en Call Center. - Capacidad para realizar cierres de ventas exitosos. - Habilidad para manejar ventas en frío y objeciones. - Excelentes habilidades de negociación. - Disponibilidad para trabajar de Lunes a Viernes 40 horas semanales. Envíe la hoja de vida acá.

Asesor de Seguros – SAC

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000. Responsabilidades: - Atender llamadas telefónicas para el portafolio de HDI SEGUROS - Asegurar la satisfacción del cliente con atención cálida y profesional - Resolver consultas y problemas de manera efectiva - Mantener actualizada la información del cliente en el sistema - Colaborar con el equipo para mejorar la experiencia del cliente Requerimientos: - Bachillerato completo. - Seis meses de experiencia en call center preferiblemente en seguros o sector financiero. - Habilidades comunicativas y escucha activa. - Orientación a resultados efectivos. - Capacidad de trabajo en equipo y flexibilidad. Conozca más detalles aquí.

¿Cómo postularse a las vacantes de Intelcia?