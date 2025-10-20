Nu Colombia lanza tarjeta y créditos para quienes nunca han tenido; así puede acceder

En un país donde más de 30 millones de adultos aún no tienen acceso al crédito formal, Nu Colombia anunció este lunes 20 de octubre un ambicioso paquete de productos diseñados para cambiar esa realidad.
La fintech, filial del gigante Nu Holdings y fundada por el paisa David Vélez, presentó una nueva tarjeta de crédito para personas sin historial financiero y dos líneas de préstamos personales, con el objetivo de ampliar la inclusión financiera en un sistema dominado por unos pocos bancos tradicionales.
“El acceso a servicios financieros no debe ser un privilegio; es la palanca del crecimiento y la base de la calidad de vida”, afirmó David Vélez, CEO de Nubank, durante la presentación en Bogotá.
“Nuestra misión es democratizar el crédito y la banca digital, trayendo competencia a un sistema históricamente concentrado”.